Christian Danner zu Max Verstappen: Kreise um Gegner

​Der frühere GP-Rennfahrer Christian Danner sprach im Hangar-7 bei ServusTV über die Dominanz von Max Verstappen: «Er hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und fährt erneut Kreise um die Gegner.»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (26) dominierte am 2. März den Auftakt zur neuen Formel-1-Saison in Bahrain nach Belieben – der Niederländer gewann seinen 55. Grand Prix. Am Salzburger Flughafen wurde am Montag im Rahmen der TV-Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» über den Saisonauftakt diskutiert. Als Experte war Christian Danner (65) eingeladen, früherer Formel-1-Fahrer und heute GP-Experte von RTL.

Der Münchner analysiert das Geschehen von Bahrain so: «Das Amüsante für mich ist – die Gegner von Red Bull Racing hatten jetzt einen Winter lang Zeit, um schnellere Autos zu bauen und Max Verstappen einzuholen. Und was macht der? Er fährt erneut Kreise um die Gegner.»

«Auch wenn das Wochenende für ihn durchaus nicht ganz rund verlaufen ist, freies Training rauf und runter, Max hat immer den Überblick behalten. Auch wenn er zwischendurch mal sauer war, weil das Auto nicht so lief, wie er das gerne wollte. Aber wenn es um die Wurst geht, liefert er Leistung! Das zeichnet die wirklich großen Fahrer aus, die sind nicht aus der Ruhe zu bringen.»



Zur Aufregung im Team von Red Bull Racing rund um Teamchef Christian Horner in Bezug auf Verstappen sagt Haudegen Danner: «Es geht drunter und drüber. Als Fahrer tut man sich mit solchen Dingen noch am leichtesten – da kann man sich im Wagen anschnallen lassen und hinter dem Lenkrad genau das machen, was man am besten kann: nämlich Autofahren.»



Dann blickt Danner auf das kommende Rennwochenende von Dschidda: «Ich bin mir sicher – bei Red Bull Racing und Verstappen bleibt alles wie es ist in Sachen Konkurrenzfähigkeit.»



«Aber wenn ich mir Mercedes-Teamchef Toto Wolff so anschaue – der hat schon mal fröhlicher ausgesehen. Er wirkte ziemlich mitgenommen, als er über eine andere Galaxie gesprochen hat, in welcher sich Verstappen gemessen an seinen Gegnern bewegt.»



«Dschidda ist aber eine ganz andere Strecke als Bahrain, da finden wir viele lange und vor allem blinde Kurven, also wenn der Fahrer beim Einlenken den Kurvenausgang nicht sehen kann. Da schwingt für den Piloten erhebliches Gefahrenmoment mit, welches auch das Rennen beeinflussen kann – wenn zum Beispiel irgendwelche Teile auf der Bahn herumliegen.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:44,742 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,457 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +25,110

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +39,669

05. George Russell (GB), Mercedes, +46,768

06. Lando Norris (GB), McLaren, +48,458

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,324

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,082

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,887 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,216

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 26 Punkte

02. Pérez 18

03. Sainz 15

04. Leclerc 12

05. Russell 10

06. Norris 8

07. Hamilton 6

08. Piastri 4

09. Alonso 2

10. Stroll 1

11. Zhou 0

12. Magnussen 0

13. Ricciardo 0

14. Tsunoda 0

15. Albon 0

16. Hülkenberg 0

17. Ocon 0

18. Gasly 0

19. Bottas 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 44 Punkte

02. Ferrari 27

03. Mercedes 16

04. McLaren 12

05. Aston Martin 3

06. Sauber 0

07. Haas 0

08. Racing Bulls 0

09. Williams 0

10. Alpine 0