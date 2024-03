Fernando Alonso: «Muss eine Entscheidung fällen»

Fernando Alonso: «Es gab in den letzten Monaten so viele Gerüchte, dass es schwer ist, alle davon zu glauben»

Der Mercedes-Abgang von Lewis Hamilton hat viele Diskussionen um den Nachfolger des siebenfachen Weltmeisters ausgelöst. Ein Kandidat ist Fernando Alonso. Doch dieser will sich noch nicht in die Karten blicken lassen.

Bereits in Bahrain überraschte Fernando Alonso die Journalisten mit der Aussage, dass er erst darüber nachdenken muss, ob er nach Ablauf seines aktuellen Formel-1-Vertrags überhaupt noch in der Königsklasse unterwegs sein will. Der zweifache Champion, der mit dem Aston Martin Team ein erfolgreiches neues Kapitel in seiner langen GP-Karriere aufgeschlagen hat, sieht die Gerüchte um seinen möglichen Wechsel zu Mercedes entsprechend gelassen.

Im Fahrerlager von Saudi-Arabien erklärte er: «Ich stehe auf der Liste vieler, weil mein Vertrag ausläuft, und es ist immer besser, auf dieser Liste zu stehen als auf jener von anderen Serien oder der Liste jener Fahrer, die in Rente gehen. Ich werde in den nächsten paar Wochen oder Rennen eine Entscheidung über meine Zukunft fällen. Ich muss mir zunächst einmal Gedanken darüber machen, ob ich mich wieder dafür verpflichte, in der Formel 1 zu fahren.»

Denn dies sei mit vielen persönlichen Entbehrungen verbunden, erklärte der 42-Jährige gleich darauf. «Ich muss alles andere opfern, um 100 Prozent bereit zu sein für die Formel 1, und es wäre egoistisch zu sagen, dass ich weitermache, nur um als Formel-1-Fahrer weiterhin um die Welt zu reisen. Diese Art Mensch bin ich nicht, wenn ich mich dafür entscheide, dann deshalb, weil ich wirklich glaube, dass es eine Chance auf GP-Siege gibt.»

«Wie lange ich dann weitermachen und für welches Team ich fahren werde, steht nicht fest, da gibt es viele Fragezeichen, aber das klärt sich erst in einem zweiten Schritt. Der Erste ist jener über meine generelle GP-Zukunft, und das wird eine persönliche Entscheidung sein», ergänzte der 32-fache GP-Sieger, der sich auch zu den jüngsten Gerüchten um einen möglichen Team-Wechsel von Max Verstappen zu Mercedes äusserte: «Von aussen ist das schwer zu beurteilen, und es gab in den letzten Monaten so viele Gerüchte, dass es schwer ist, alle davon zu glauben. Letztlich liegt die Entscheidung bei Max und ich werde mit Interesse verfolgen, was da passiert.»

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:44,742 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,457 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +25,110

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +39,669

05. George Russell (GB), Mercedes, +46,768

06. Lando Norris (GB), McLaren, +48,458

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,324

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,082

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,887 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,216

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden

WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 26 Punkte

02. Pérez 18

03. Sainz 15

04. Leclerc 12

05. Russell 10

06. Norris 8

07. Hamilton 6

08. Piastri 4

09. Alonso 2

10. Stroll 1

11. Zhou 0

12. Magnussen 0

13. Ricciardo 0

14. Tsunoda 0

15. Albon 0

16. Hülkenberg 0

17. Ocon 0

18. Gasly 0

19. Bottas 0

20. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 44 Punkte

02. Ferrari 27

03. Mercedes 16

04. McLaren 12

05. Aston Martin 3

06. Sauber 0

07. Haas 0

08. Racing Bulls 0

09. Williams 0

10. Alpine 0