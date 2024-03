Max Verstappen: «Klar bleibe ich bei Red Bull Racing»

​Der Niederländer Max Verstappen hat die Saison 2024 dort begonnen, wo er sie 2023 beendet hatte – an der Spitze. In Saudi-Arabien unterstreicht der Champion, dass er bei Red Bull Racing bleiben wird.

Mit Engelsgeduld beantwortet Formel-1-Weltmeister die ewig gleichen Fragen. Klar geht es auch im Fahrerlager des Jeddah Corniche Circuit um das Thema Christian Horner. In den vergangenen Tagen hat sich Max’ Vater Jos Verstappen sehr kritisch über den RBR-Steuermann geäußert, was bei einigen, möglicherweise ein wenig vorschnellen Kollegen zur Überzeugung geführt hat, dass Verstappen, der Jüngere, schon 2025 in einem Mercedes sitzen könnte.

Max Verstappen in Saudi-Arabien auf die Frage, ob er seinen Vertrag bis Ende 2028 bei Red Bull Racing erfüllen werde: «Natürlich, das ist von Anfang an der Plan gewesen, als ich hier unterschrieben habe. Es hat gute Gründe, warum ich mich zu einem so langjährigen Abkommen entschieden habe.»

«Gewiss, es geht in der Formel 1 vorrangig um die Leistungsfähigkeit des Autos, und wenn 2026 ein neues Reglement kommt, dann ist das für alle ein Fragezeichen. Aber auch das war mit bewusst, als ich hier unterzeichnet habe.»



«Ich weiß genau, was dieses Team für meine Karriere getan hat. Also besteht meine Absicht absolut darin zu bleiben. Ich bin glücklich hier. Es gibt für mich keinen Grund, diesen Rennstall zu verlassen.»



Doch im Leben kommt es oft anders als erwartet. Der Niederländer weiter: «Niemand hätte zum Beispiel erwartet, dass Lewis Hamilton zu Ferrari wechseln würde. Letztlich weiß man nie, was passieren wird oder was auf einen zukommt oder was um einen herum geschieht und ob das einen beeinflusst. Man kann nie zu 100 Prozent sagen, wie alles kommen wird.»



«Aber ich denke nicht sehr viel über so etwas nach. Ich bin entspannt. Nochmals – ich bin sehr zufrieden mit diesem Team, unsere Leistung stimmt, und es gibt für mich keinen Grund zu gehen.»



«Was den ganzen Wirbel angeht – ich möchte mich aufs Fahren konzentrieren. Und wenn es bei uns etwas zu klären gibt, dann versuchen wir das immer, intern zu lösen.»



«Ich bin der Fahrer. Was weiter oben passiert, das weiß ich nicht. Ich bin verpflichtet worden, um meinen Job als Rennfahrer zu machen. Und darauf werde ich mich konzentrieren. Mein Vater war schon immer sehr offen, und wenn er sich zu Wort gemeldet hat, dann eben, weil es ihm am Herzen lag. Es wäre als Sohn seltsam, sich gegen den eigenen Vater zu stellen. Aber für mich geht es hier gar nicht darum, eine Seite zu ergreifen.»



«Auch wenn man nicht einer Meinung ist, gibt es immer Wege, Unstimmigkeiten aus der Welt zu schaffen. Jeder sollte dazu Manns genug sein und den notwendigen Respekt aufbringen. Ich bin auch nicht immer auf einer Linie mit generellen Dingen in der Formel 1, also muss man über so etwas diskutieren. Und dann kommt man manchmal auch zum Schluss, dass man darüber einig ist, sich eben nicht einig zu sein.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:44,742 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,457 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +25,110

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +39,669

05. George Russell (GB), Mercedes, +46,768

06. Lando Norris (GB), McLaren, +48,458

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,324

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,082

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,887 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,216

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 26 Punkte

02. Pérez 18

03. Sainz 15

04. Leclerc 12

05. Russell 10

06. Norris 8

07. Hamilton 6

08. Piastri 4

09. Alonso 2

10. Stroll 1

11. Zhou 0

12. Magnussen 0

13. Ricciardo 0

14. Tsunoda 0

15. Albon 0

16. Hülkenberg 0

17. Ocon 0

18. Gasly 0

19. Bottas 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 44 Punkte

02. Ferrari 27

03. Mercedes 16

04. McLaren 12

05. Aston Martin 3

06. Sauber 0

07. Haas 0

08. Racing Bulls 0

09. Williams 0

10. Alpine 0