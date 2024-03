Jeddah-GP im Live-Ticker: Hamilton sagt, wo’s wehtut

​Großer Preis von Saudi-Arabien: Wir berichten im Live-Ticker über Quali und Rennen, sagen, was die TV-Kollegen zeigen, und Hamilton betont, worauf es auf dem Jeddah Corniche Circuit ankommt.

Als die Formel-1-Fahrer den Jeddah Corniche Circuit erstmals zu sehen bekamen, staunten sie Bauklötze: Diese schnellen, oft blinden Bögen, wenn also der Fahrer beim Einlenken den Kurvenausgang nicht sehen kann, die Mauern im Zentimeterabstand, tückische Randsteine, die wie wütende Raubtiere darauf warteten, den Fahrer in eine Falle zu locken – das alles erzeugte Ehrfurcht.

Lewis Hamilton hat in 18 Jahren Formel 1 mit 333 GP-Einsätzen fast alles gesehen, was die Königsklasse zu bieten hat. Aber auch der Mercedes-Fahrer gibt zu: Jaddah ist der Hammer.

Was ist für den siebenfachen Weltmeister die größte Herausforderung des sündhaft schnellen Kurses? Lewis in Saudi-Arabien auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Der erste Pistenabschnitt ringt dir alles ab. Es ist ganz elementar, dass du in Sachen Abstimmung eine Fahrzeugbalance hinkriegst, mit welcher du dich wohlfühlst.»

«In Jeddah dreht sich alles ums Vertrauen in dein Auto. Du musst dich komplett auf das Handling verlassen können, um schnell zu sein, und du musst dieses Vertrauen im Training mit mehr und mehr Speed schrittweise aufbauen. Nur so kannst du hier eine gute Runde fahren.»

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:44,742 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,457 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +25,110

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +39,669

05. George Russell (GB), Mercedes, +46,768

06. Lando Norris (GB), McLaren, +48,458

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,324

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,082

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,887 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,216

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Alex Albon (T), Williams, +1

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

18. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +2 Runden





WM-Stand (nach 1 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 26 Punkte

02. Pérez 18

03. Sainz 15

04. Leclerc 12

05. Russell 10

06. Norris 8

07. Hamilton 6

08. Piastri 4

09. Alonso 2

10. Stroll 1

11. Zhou 0

12. Magnussen 0

13. Ricciardo 0

14. Tsunoda 0

15. Albon 0

16. Hülkenberg 0

17. Ocon 0

18. Gasly 0

19. Bottas 0

20. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 44 Punkte

02. Ferrari 27

03. Mercedes 16

04. McLaren 12

05. Aston Martin 3

06. Sauber 0

07. Haas 0

08. Racing Bulls 0

09. Williams 0

10. Alpine 0





