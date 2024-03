Max Verstappen zu Rang 3: «Ein Bild wie in Bahrain»

​Zweites Training zum Großen Preis von Saudi-Arabien auf dem Jeddah Corniche Circuit: Weltmeister Max Verstappen ist hinter Alonso und Russell Drittschnellster und bleibt ganz gelassen.

Ex-Racer Christian Danner hat das einmal sehr schön formuliert: «Das Ergebnis eines zweiten freien Trainings hat immer ein wenig mit Kaffeesatz-Leserei zu tun.»

Gewiss, die zwanzig schnellen Herren der Königsklasse haben in der Regel mindestens einen Schuss auf weichen Reifen; klar doch, sie haben Test mit tüchtig Sprit an Bord gefahren, um ein Gefühl fürs Auto im Renntrimm zu bekommen.

Danner weiter: «Aber letztlich weiß keiner genau, wie viel Kraftstoff an Bord war und wie sehr die Leistung schon hochgefahren war. Also bleibt das Bild unklar.»

Die Bestzeit von Fernando Alonso im zweiten Training zum Saudi-Arabien-GP beweist mir zwei Dinge: Aston Martin-Sponsor aramco aus Saudi-Arabien ist bestimmt erfreut. Aber das war mehr als eine Runde für die Gallerie: Der Wagen des spanischen Superstars liegt sichtlich besser als in Bahrain.



Und was ist mit Superstar Verstappen? Der Niederländer hat das zweite freie Training als Dritter beendet und ist die Ruhe in Person. Der Red Bull Racing-Pilot sagt nach der zweiten Trainingsstunde: «Insgesamt ist alles ziemlich gut gelaufen. Ich war angenehm überrascht, wie gut die Strecke vorbereitet wurde, denn sie war gar nicht besonders schmutzig.»



«Der Speed war ziemlich anständig, und wir haben eine Menge gelernt. Klar gibt es immer Dinge, die noch verbessert werden können, und das gilt besonders unser Tempo auf eine Quali-Runde.»



Wie schätzt der 55-fache GP-Sieger die Gegner ein? Max weiter: «Ich schätze, dass die Anderen ein bisschen mit etwas mehr Power gefahren sind, genau wie vor einer Woche in Bahrain.»



Aber Punkte gibt es bekanntlich am Sonntag, und die Dauerläufe am 7. März haben unterstrichen, was schon beim Saisonstart galt – wer den Sieg holen will, muss einen Weg vorbei an Red Bull Racing finden.



Nochmals Max: «Was die Dauerläufe angeht, bin ich ziemlich zufrieden. Andere mögen derzeit über eine Runde etwas stärker sein, aber unser Auto wird erst im Renntrimm so richtig lebendig.»





2. Training, Saudi-Arabien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,827 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,057

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,158

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,180

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,300

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,336

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,455

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,504

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,528

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,594

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,666

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,758

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:29,777

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,789

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,901

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,934

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,985

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,077

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,088

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,153





1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,659 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,845

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,868

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,939

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,030

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,164

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,231

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,236

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,580

10. Alex Albon (T), Williams, 1:30,747

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,783

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,917

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,945

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,966

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,977

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,036

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,046

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:31,131

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,411

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,577