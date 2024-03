Mercedes: 15.000 Euro Strafe, Hamilton verwarnt

Im 2. Jeddah-Training musste Logan Sargeant dem in der Mitte der Strecke langsam fahrenden Mercedes von Lewis Hamilton ausweichen, um einen Crash zu vermeiden. Das blieb nicht ohne Folgen.

Gleich nach der zweiten Trainingsstunde in Saudi-Arabien musste Lewis Hamilton bei den Regelhütern vorsprechen, die eine Szene in der elften Kurve untersuchten, in der er eine der Hauptrollen spielte. Hamilton war in der Mitte der Strecke langsam unterwegs, als Logan Sargeant im Williams angerauscht kam. Der Amerikaner musste in voller Fahrt über die Randsteine brettern, um einen Crash zu vermeiden.

Ferrari-Star Carlos Sainz, der hinter dem Duo unterwegs war und so gut es ging Platz für den Williams machte, erklärte am Funk: «Was Hamilton da gemacht hat, war supergefährlich. Er war in der Mitte, ich konnte nicht zur Seite fahren. Sargeant flog seinetwegen fast ab.»

Die Rennleitung kündigte gleich an, die Szene anzuschauen, und nach der Session wurden sowohl Hamilton als auch Sargeant angehört, zusammen mit den jeweiligen Vertretern ihrer Teams. Sie kamen dann zum Schluss, dass es zu einem ernsten Crash gekommen wäre, wäre Sargeant nicht ausgewichen. Deshalb kassierte Hamilton eine Verwarnung.

Sein Mercedes-Team, das es verpasst hatte, Hamilton vor dem heranbrausenden Sargeant zu warnen, wurde mit einer Strafe von 15.000 Euro gebüsst. Es war nicht der einzige Ärger für den siebenfachen Weltmeister, der zum Ende der Session einen Power-Verlust beklagte und die Box ansteuerte.

Nach getaner Arbeit seufzte der Brite: «Das war ein schwieriger Tag, mir fehlte einfach das Vertrauen ins Heck. Wir haben zwischen den beiden Sessions ziemlich viel an der Abstimmung verändert, aber das Problem war trotzdem da und ich hatte einige Schrecksekunden. In den Highspeed-Passagen musst du deinem Auto ganz vertrauen, und das ist noch nicht der Fall.»

2. Training, Saudi-Arabien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,827 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,057

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,158

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,180

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,300

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,336

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,455

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,504

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,528

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,594

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,666

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,758

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:29,777

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,789

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,901

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,934

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,985

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,077

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,088

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,153

1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,659 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,845

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,868

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,939

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,030

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,164

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,231

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,236

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,580

10. Alex Albon (T), Williams, 1:30,747

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,783

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,917

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,945

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,966

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,977

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,036

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,046

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:31,131

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,411

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,577