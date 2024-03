Fernando Alonso: Sind Chancen auf die Pole echt?

​Fernando Alonso hat im zweiten freien Training die schnellste Zeit erzielt. Hat der Spanier am 8. März echte Chancen auf die erste Pole-Position in der Formel 1 seit – hm, seit wann eigentlich?

Zufriedene Gesichter am Kommandostand von Aston Martin nach dem zweiten freien Training: Bestzeit von Superstar Fernando Alonso, vor George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull Racing) und Charles Leclerc (Ferrari). Aber kann der 42-jährige Spanier am 8. März hier sensationell die Pole-Position erringen?

Jetzt mal Hand aufs Herz: Wissen Sie, wann der Asturier in der Königsklasse zum vorderhand letzten Mal vom besten Startplatz in einen Grand Prix gehen konnte? Es war am 21. Juli 2012, in Hockenheim.

In Bahrain war Aston Martin fünfte Kraft, hier in Saudi-Arabien scheint es besser zu laufen für die Grünen. Doch, wie zahlreiche Fans in den sozialen Netzwerken zu bedenken geben, war das nur eine Show-Zeit für den saudi-arabischen Partner aramco?

Sportwagen-Weltmeister Anthony Davidson weiß: «Durchaus möglich, dass Aston Martin ein wenig mehr Leistung freigegeben hat als die Gegner. Aber es ist von freiem Auge zu sehen, dass der Wagen besser liegt als in Bahrain.»



Der letzte Mann mit 42 Jahren auf einer Pole in der Formel 1 war übrigens Mario Andretti, das war vor mehr als 40 Jahren, 1982 als Aushilfe bei Ferrari, zum Jubel der Tifosi in Monza.



Alonso selber behält nach der Bestzeit die Füße schön auf dem Teppich: «Ich fühle mich gut, aber wir müssen uns vor Augen halten – das war nur freies Training. Es hat sich schon in Bahrain gezeigt, wir sind oft in den freien Trainings ein wenig weiter vorne als später im Qualifying. Ich glaube, wir fahren generell eine andere Strategie in Sachen Spritlast und Motorkennfelder.»



«Wir konnten unser ganzes Programm wie geplant durcharbeiten. Es gab keine Schwierigkeiten. Wir haben ein breites Band an Variationen für welche Abstimmung auch immer die passendste ist. Das war ein guter Donnerstag, darauf lässt sich aufbauen.»



Was sagen die Dauerläufe aus? Alonso hält die Karten eng an der Brust: «Wir federn aus dem Auto und sprechen mit den Medien. Ich konnte mir das alles noch nicht in Ruhe angucken.»



Natürlich ist das nicht ganz richtig, und der schlaue Fuchs Alonso wird schon wissen, wohin die Reise geht. Die Eindrücke am Jeddah Corniche Circuit zeigen: Es wird ein hartes Stück Arbeit für Aston Martin, Mercedes, Ferrari und McLaren auf die Nerven zu gehen. Red Bull Racing ist im Grand Prix ohnehin außer Reichweite.





2. Training, Saudi-Arabien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,827 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,057

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,158

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,180

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,300

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,336

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,455

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,504

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,528

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,594

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,666

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,758

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:29,777

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,789

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,901

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,934

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,985

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,077

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,088

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,153





1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,659 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,845

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,868

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,939

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,030

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,164

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,231

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,236

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,580

10. Alex Albon (T), Williams, 1:30,747

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,783

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,917

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,945

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,966

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,977

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,036

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,046

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:31,131

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,411

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,577