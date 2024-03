Charles Leclerc (Ferrari): Pole-Position im Visier

Ferrari-Star Charles Leclerc beendete den Trainingstag auf dem Jeddah Corniche Circuit zwar nur als Viertschnellster. Dennoch rechnet sich der 26-jährige Monegasse gute Chancen auf die Pole-Position aus.

Knapp dreieinhalb Zehntel fehlten Charles Leclerc am Ende des zweiten Trainings in Saudi-Arabien auf die Tagesbestzeit von Fernando Alonso. Der Formel-1-Routinier aus dem Aston Martin Team konnte die Konkurrenz in der zweiten Session des Tages um mehr als zwei Zehntel distanzieren und die 6,174 km lange Piste in 1:28,827 min umrunden. Das sorgte auch bei der Konkurrenz aus Maranello für hochgezogene Augenbrauen.

Allerdings glaubt Leclerc dennoch an seine Chance, sich im Qualifying die Pole zu schnappen und damit die beste Ausgangslage für das zweite Kräftemessen der Saison zu haben. Der Ferrari-Star erklärte mit Blick auf seinen vierten Platz auf der FP2-Zeitenliste: «Es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber die Leistungsdichte ist hier sehr hoch, auch wenn Aston Martin derzeit noch ein bisschen schneller zu sein scheint.»

«Aber ich glaube, dass wir im Qualifying sehr viel näher dran sein werden und das ganze Feld engere Abstände aufweisen wird. Es wird also darum gehen, das Beste aus dem eigenen Gesamtpaket zu holen, deshalb müssen wir sicherstellen, dass wir bis zum Abschlusstraining einen weiteren Schritt nach vorne machen können. Aber wir haben alles getestet, was wir uns vorgenommen haben, und jetzt schauen wir mal, wo wir im Qualifying stehen werden», ergänzte der Rennfahrer aus Monte Carlo.

Den besten Startplatz schliesst er für sich nicht aus, auch wenn Leclerc relativiert: «Es ist schwer zu sagen, ob wir eine Chance auf die Pole haben werden. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir sehr viel näher dran sein werden und deshalb würde ich die Frage aktuell bejahen.»

Über Alonsos Bestzeit sagte der 26-Jährige: «Er war auch in Bahrain am Donnerstag stark und ich hoffe, dass es hier genauso laufen wird, wie beim letzten Rennen, da haben sie dann etwas Leistung verloren im Verlauf des Wochenendes. Derzeit scheinen sie die Nase vorn zu haben, aber ich denke, im Qualifying wird es ein engerer Kampf werden.»

2. Training, Saudi-Arabien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,827 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,057

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,158

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,180

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,300

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,336

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,455

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,504

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,528

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,594

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,666

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,758

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:29,777

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,789

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,901

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,934

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,985

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,077

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,088

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,153

1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,659 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,845

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,868

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,939

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,030

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,164

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,231

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,236

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,580

10. Alex Albon (T), Williams, 1:30,747

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,783

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,917

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,945

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,966

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,977

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,036

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,046

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:31,131

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,411

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,577