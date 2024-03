Lando Norris in Jeddah: Zu wenig Vertrauen in McLaren

​Formel-1-Champin Lewis Hamilton hat festgehalten: «Auf einem so schnellen Kurs wie Jeddah dreht sich alles ums Vertrauen in dein Auto.» Und genau das fehlt derzeit Lando Norris im McLaren.

Der Australier Oscar Piastri auf Platz 10, Lando Norris nur Zwölfter – die Darbietung von McLaren im zweiten Training zum Großen Preis von Saudi-Arabien ist jetzt kein Anlass zum Jubel für die Fans des zweitältesten GP-Rennstalls. Was ist los mit McLaren, die sich doch als erster Red Bull Racing-Jäger profilieren wollten?

Der 24-jährige Lando Norris sagt: «In gewissen Kurven haben wir Probleme, eine gute Fahrzeugbalance auf die Reihe zu bekommen. Alles in allem war es ein anständiger Tag, mehr nicht.»

Norris bestätigt, was sein englischer Landsmann Lewis Hamilton über das Fahren auf dem Jeddah Corniche Circuit gesagt hatte: «Du brauchst hier komplettes Vertrauen ins Auto, um nach Herzenslust angreifen zu können und den Mauern ganz nahe zu kommen. Und derzeit gibt es zu viele Bögen, in welchen ich eben zu wenig Vertrauen in meinen McLaren habe.»

«Derzeit sieht die Reihenfolge ein wenig anders aus als in Bahrain, aber ich glaube, dieses Bild wird noch korrigiert. Die Abstände sind wie am ersten GP-Wochenende gering.»



Tatsächlich zeigt ein Blick auf die Zeitenliste: Das ganze Feld von zwanzig Piloten liegt innerhalb von 1,3 Sekunden!



Norris: «Auch für mich ist es schwierig einzuschätzen, wo wir genau liegen. Dazu will ich erst einmal die Quali erleben. Ich glaube zwar nicht, dass sich das Kräfteverhältnis komplett auf den Kopf stellen wird; aber Fakt ist – das ist eine komplett andere Rennstrecke als Bahrain, also wird das eine Team etwas stärker sein, ein anderes vielleicht ein wenig schwächer. Wir sind mit der Abstimmung vom Freitag eher schwächer, und es liegt an uns, das am 8. März zu ändern.»





2. Training, Saudi-Arabien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,827 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,057

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,158

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,180

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,300

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,336

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,455

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,504

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,528

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,594

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,666

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,758

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:29,777

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,789

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,901

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,934

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,985

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,077

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,088

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,153





1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,659 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,845

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,868

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,939

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,030

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,164

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,231

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,236

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,580

10. Alex Albon (T), Williams, 1:30,747

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,783

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,917

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,945

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,966

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,977

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,036

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,046

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:31,131

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,411

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,577