Jeddah: Verstappen 1., Bearman/Ferrari gut, Zhou out

​Drittes freies Training zum Saudi-Arabien-GP auf dem Jeddah Corniche Circuit: Max Verstasppen erzielt Bestzeit, Ferrari-Neuling Oliver Bearman zeigt eine gute Leistung, Crash von Sauber-Fahrer Zhou.

Nach gut 45 Minuten musste da dritte freie Training zum Saudi-Arabien-GP unterbrochen werden – in Kurve 8 verlor der Chinese Guanyu Zhou seinen Sauber, der Wagen krachte heftig in die TecPro-Barrieren. Zhou meldete sich sofort am Funk: «Ich bin okay.»

Wie im Reglement vorgesehen, lief die Uhr gnadenlos weiter. Sehr zum Ärger der Wettbewerber mit Ferrari-Neuling Oliver Bearman, die jede Runde brauchen. Das Training musste für fast eine Viertelstunde unterbrochen werden.

Der Sauber-Rennwagen ist schwer beschädigt worden, dieses Auto wird im Qualifying kaum auf der Bahn zu sehen sein.

Der Jeddah Corniche Circuit am Roten Meer gehört zu den Zauberwürfeln der Formel 1: Beim Rubik’s Cube gilt es, mit viel Hirnschmalz und Drehen und Wenden gleichfarbene Seiten zu erhalten.



Auf der saudi-arabischen Rennstrecke müssen die Piloten im freien Training – wenn Luft und vor allem Rennstrecke viel wärmer sind als am Abend – die Abstimmung so verfeinern, dass ihr Auto in den entscheidenden Stunden am besten liegt. Und die beginnen am zweiten GP-Wochenende lokal 20.00 Uhr (Europa 18.00), wenn die Rennwagen unter gleißendem Flutlicht strahlen wie Edelsteine.



Aus Zauberwürfel-Perspektive daher schon mal die Warnung: Die Ergebnisse des dritten freien Trainings sind mit einer tüchtigen Prise Vorsicht zu genießen.



Um 16.30 Uhr (Europa 14.30) gingen die ersten Renner auf die Bahn, bei 26 Grad Luft- und 42 Grad Pistentemperatur.



Unter besonderer Beobachtung natürlich: der Engländer Oliver Bearman als Ersatzmann für Carlos Sainz, der am Blinddarm operiert wird. Debüt ohne eine Runde am ersten Trainingstag. In einem Ferrari. Auf dem schnellsten Straßenkurs der Welt. Kein Druck also.



Klar ging der Rookie sofort auf die Bahn und merkte nach seiner ersten Runde: Aha, im GP-Renner geht das neun Sekunden flotter als mit dem F2-Auto.



Oliver erhielt ins Auto gefunkt: «Nimm dir Zeit, bau in Ruhe einen Rhythmus auf.» Bearman, cool wie Maverick aus Top Gun: «Copy.»



Schnapp-Atmung bei den britischen Kollegen nach 13 Minuten: Bearman mit Bestzeit. Ganz ruhig, Jungs, da waren erst vier Fahrer auf der Bahn.



Gut für Oliver: Reifenverschleiß ist in Jeddah kein großes Thema, da fällt Erfahrungs-Manko gegen seine 19 Gegner nicht so ins Gewicht.



Bearman fuhr einen tadellosen Lauf von sieben Runden, brachte seinen Dienstwagen in einem Stück an die Box zurück und fuhr eine anständige Zeit. Bei seinem Ingenieur beklagte er sich über eine nicht ideal sitzende Kopfstütze. Der Engländer ist übrigens nur einen Zentimeter größer als Carlos Sainz (1,77 m und 1,76 m).



Stand nach 20 Minuten: Pérez, Russell, Leclerc, Hamilton und Bearman. Yuki Tsunoda schimpfte über seinen Racing Bull-Rennwagen, der zu stark aufsetzte. Bearman zwei Zehntel hinter Leclerc, Respekt!



Nach knapp einer halben Stunde übernahm Charles Leclerc die Führung, vor Pérez und Verstappen. Dann stellte der Weltmeister die gegenwärtige Hackordnung in der Königsklasse wieder her – Bestzeit, drei Zehntel vor Ferrari-Fahrer Leclerc.



Erster Mann an der Mauer: Logan Sargeant berührte links vorne die Mauer und brachte seinen Williams zum kleinen Service an die Box. Die Williams-Truppe hatte viel Arbeit: Im Wagen von Alex Albon musste eine neue Batterie eingebaut werden.



Verstappen senkte seine Zeit auf eine 1:28,412 min, fast auf dem Niveau der Pole-Zeit von Sergio Pérez von 2023. Dann bretterte der Niederländer in Kurve 10 mit dem rechten Vorderrad über ein Objekt auf der Strecke. «Ich bin mir nicht sicher, was das war, vielleicht eine Plastikflasche.»



Es ist auch heute sehr windig in Jeddah, aber böiger als am Donnerstag, schon am ersten Trainingstag wurde Müll auf die Rennstrecke geweht.



Fünf Minuten vor Schluß nach dem Zhou-Crash wurde die Bahn wieder freigegeben, mit einer Riesenschlange Autos bei der Ausfahrt der Boxengasse.



Dichter Feierabendverkehr auf dem Jeddah Corniche Circuit, aber kein weiterer Unfall, Fortsetzung in der Quali, mit unserem Live-Ticker ab 17.40 Uhr.





3. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,412 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,608

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,906

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,964

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,971

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,038

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,127

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,213

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,268

10. Oliver Bearman (GB), Ferrari, 1:29,306

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,485

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,546

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,572

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,575

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,675

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:29,740

17. Alex Albon (T), Williams, 1:29,808

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,083

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:30,739

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit





2. Training, Saudi-Arabien

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,827 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,057

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,158

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,180

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,300

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,336

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,455

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,504

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,528

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,594

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,666

12. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,758

13. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:29,777

14. Alex Albon (T), Williams, 1:29,789

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,901

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,934

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,985

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:30,077

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,088

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,153





1. Training, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,659 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,845

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,868

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,939

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,030

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,164

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30,231

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,236

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,580

10. Alex Albon (T), Williams, 1:30,747

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:30,783

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:30,917

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,945

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,966

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30,977

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:31,036

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,046

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:31,131

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,411

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,577