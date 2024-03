Max Verstappen in Jeddah: «Totales Vertrauen»

​Weltmeister Max Verstappen hat sich in der Quali zum Saudi-Arabien-GP Startplatz 1 gekrallt. Der 26-jährige Niederländer ist mit seiner Leistung sehr zufrieden und sagt: «Ich bin mit dem Auto Eins.»

Max Verstappen erneut eine Klasse für sich: Der Red Bull Racing-Star hat im Abschlusstraining zum zweiten Formel-1-WM-Lauf der Saison hier in Jeddah die Pole-Position erobert, für den Niederländer ist es die 34. Pole seiner GP-Karriere, die erste hier am Roten Meer.

Für seinen Rennstall Red Bull Racing ist dies die 97. Pole in der Königsklasse und die dritte in Folge auf diesem Kurs, nachdem 2022 und 2023 Sergio Pérez der schnellste Mann gewesen war.

Nun will der dreifache Weltmeister Verstappen diese Ausgangslage zum 56. Formel-1-Sieg umsetzen. Der Dominator sagt: «Das war sehr gut heute. Wir haben es geschafft, die Abstimmung für heute zu verfeinern. Dadurch hatte ich mehr Vertrauen, diese Highspeed-Kurven zu attackieren. Und hier in Jeddah dreht sich alles um dein Gefühl im Auto. Wenn du dem Wagen komplett vertraust, dann kannst du auch richtig schnell fahren. Heute konnte ich mit dem Wagen wirklich machen, was ich wollte.»

«Die Balance war so, wie ich es mir wünschte. Es gab keine Schwierigkeiten, und wir konnten uns auch der Entwicklung perfekt anpassen. Ich schätze, hier und da hätte ich noch ein wenig mehr Zeit herausholen können. Aber das hätte nicht viel ausgemacht.»



«Wenn du so Eins bist mit deinem Wagen, dann ist das einfach ein schönes Gefühl. Ich musste an 2021 denken, da war ich gut unterwegs, aber dann habe ich in der letzten Kurve vor Start und Ziel die Mauer geküsst, und dass war’s dann.»



«Am ersten Trainingstag hat sich der Wagen im Dauerlauf sehr gut angefühlt, und heute lag der Wagen noch besser. Ich glaube, wir haben unsere Hausaufgaben sehr gut gemacht.»



Charles Leclerc und Max Verstappen gehen nun zum fünften Mal in Folge gemeinsam aus Reihe 1 ins Rennen, aber Max sagt über den Kampf kurz nach dem Start: «Charles und ich wissen beide, dass man kein Rennen in der ersten Kurve gewinnt. Ich bin da ganz entspannt.»



Ganz perfekt lief nun doch nicht alles: «Mit dem zweiten Satz hatte ich einen Fehler, dann brach ich ab. Zum Glück war die erste Runde schnell genug, um mir die Pole zu schnappen.»





Qualifying, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,472 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,791

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:27,807

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,846

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,089

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,132

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,316

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,460

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,547

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,572

11. Oliver Bearman (GB), Ferrari, 1:28,642

12. Alex Albon (T), Williams, 1:28,980

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,020

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:29,025

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, keine Zeit

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,179

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,475

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,479

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,526

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, keine Zeit