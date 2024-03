Nico Hülkenberg: Knifflige Ausgangslage nach Stopp

Im Qualifying zum Saudi-Arabien-GP schaffte Nico Hülkenberg zwar den Sprung ins Q2. Technische Probleme sorgten aber dafür, dass er nicht über den 15. Platz hinauskam. Den Deutschen erwartet nun ein schwieriges Rennen.

Was möglich gewesen wäre, zeigte Nico Hülkenberg im Q1 von Saudi-Arabien. Der Haas-Pilot drehte die zwölftschnellste Runde und schaffte es damit locker ins Q2. Dort wurde er allerdings von der Technik eingebremst. Plötzlich hatte er keine Power mehr und musste seinen GP-Renner in der achten Kurve am Streckenrand abstellen.

Damit sorgte der Deutsche für eine rote Flagge, sein zweiter Qualifying-Einsatz in diesem Jahr war gelaufen. Wie sich die Gegner schlugen, sah er sich dann auf einem Klappstuhl eines Streckenpostens vom Streckenrand aus an.

Zurück im Fahrerlager berichtete er: «Das Team sagte, es war ein Problem mit dem Sprit-System, das dafür sorgte, dass der Motor nicht mit Sprit versorgt wurde. Das ist natürlich ein Problem und ich wurde angewiesen, das Auto abzustellen.»

«Am Vortag lief es ganz okay, wenn auch nicht grossartig. Aber wir haben dann in der Nacht an der Fahrzeug-Abstimmung gearbeitet, doch wir konnten diese nicht wirklich testen. Es wird auf jeden Fall schwierig, vor allem wegen des Verkehrs, der da hinten, wo ich starte, herrschen wird. Es wird sicherlich ein interessanter Tag, denn wir werden sehen, wie unser Auto auf einer ganz anderen Strecke funktionieren wird», fügte der 36-Jährige an.

Qualifying, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,472 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,791

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:27,807

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,846

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,089

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,132

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,316

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,460

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,547

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,572

11. Oliver Bearman (GB), Ferrari, 1:28,642

12. Alex Albon (T), Williams, 1:28,980

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,020

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:29,025

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, keine Zeit

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,179

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,475

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,479

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,526

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, keine Zeit