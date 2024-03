George Russell (Mercedes): «Ich bin enttäuscht»

George Russell sagte nach dem Qualifying in Saudi-Arabien: «Ich ärgere mich über mich selbst»

Mercedes-Pilot George Russell musste sich im Qualifying auf dem Jeddah Corniche Circuit mit dem siebten Platz begnügen, weil ihm im entscheidenden Moment ein Fehler unterlief. Deshalb übte er sich in Selbstkritik.

George Russell durfte sich im letzten Abschnitt des Jeddah-Qualifyings Hoffnungen auf einen Platz in der zweiten Startreihe machen, denn sein erster Versuch auf gebrauchten Reifen reichte, um sich auf der vierten Position zu platzieren. Doch die zweite und letzte schnelle Runde auf einem frischen Satz der weichen Sorte verlief nicht wie geplant: Russell erlaubte sich einen Fehler, und konnte sich deshalb nicht verbessern.

Am Ende wurde er auf den siebten Platz durchgereicht, damit startet er aus der vierten Reihe ins zweite Kräftemessen des Jahres. Der ehrgeizige Brite gestand nach der Zeitenjagd: «Ich bin enttäuscht über meinen Fehler, den ich am Ende auf den frischen Reifen gemacht habe. Meine erste Q1-Runde war wirklich stark. Ich war auf gebrauchten Reifen unterwegs und schaffte es auf den vierten Platz.»

«Doch die zweite Runde auf den frischen Gummis war dann zwei Zehntel langsamer, die habe ich in der neunten Kurve liegen lassen», seufzte der 26-Jährige, und schob hinterher: «Ich ärgere mich über mich selbst, denn ich glaube, dass der vierte Platz in Reichweite war. Aber es sollte halt nicht sein.»

«Wir waren schon in Bahrain in den Trainings stark, doch die gute Form konnten wir nicht halten. Und hier ist das genauso. Wir müssen verstehen, warum das so ist, denn es ist durchaus Potenzial vorhanden, wir müssen nur einen Weg finden, es auszuschöpfen», erklärte Russell daraufhin.

Qualifying, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,472 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,791

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:27,807

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,846

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,089

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,132

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,316

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,460

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,547

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,572

11. Oliver Bearman (GB), Ferrari, 1:28,642

12. Alex Albon (T), Williams, 1:28,980

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,020

14. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:29,025

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, keine Zeit

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,179

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:29,475

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,479

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,526

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, keine Zeit