Charles Leclerc (Ferrari/2.): «Ich war etwas einsam»

​Saisonrennen 2 endet mit Platz 2 für Charles Leclerc: Der Ferrari-Pilot zeigt auf dem Jeddah Corniche Circuit eine starke Leistung und ist sichtlich zufrieden. «Wir haben das Maximum aus diesem Rennen gemacht.»

Charles Leclerc hat einmal über den Wohlfühlfaktor als Formel-1-Rennfahrer gesagt: «Du willst am Abend nach einem Grand Prix in den Spiegel gucken und sagen können – mehr hätte ich an diesem Tag nicht herausholen können. Es liegt in der Natur des Motorsports, dass Siege zu den Ausnahmen gehören. Aber wenn du wirklich alles gegeben hast, dann darfst du auch ohne GP-Triumph mit dir zufrieden sein.»

Der Große Preis von Saudi-Arabien an diesem 9. März ist ein Tag, an welchem der 26-jährige Monegasse mit Stolz in den Spiegel sehen darf: Er hat am Roten Meer ein feines Rennen gezeigt und den dritten Platz erobert, hinter dem Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Sergio Pérez. Es war klar: An diesem Tag war gegen die Bullen nichts zu machen.

Leclerc hat damit den 31. Podestplatz seiner GP-Karriere errungen (gleich viele wir die australische Rennlegende Jack Brabham). Der fünffache GP-Sieger Leclerc blickt so auf sein Rennen zurück: «Wir hatten guten Speed im Auto, und ich konnte kurz vor der karierten Flagge sogar die beste Rennrunde erzielen.»



«Das Fahrgefühl war gut. Ich fühle mich ein wenig einsam, weil ich gegen Max und Checo nichts ausrichten konnte. Hinter mir entstand eine Lücke. Aber wir haben das Maximum aus diesem Rennen gemacht, das war unser Ziel, daher dürfen wir happy sein.»



«Ich fand das Rennen weniger anstrengend als vor einem Jahr. Vielleicht liegt das daran, dass ich mehrheitlich alleine herumfuhr, also etwas weniger Adrenalin floss. Aber es stimmt schon – die schnellen Bögen gehen arg auf die Nackenmuskulatur.»



Charles lobt seinen 18-jährigen Ferrari-Stallgefährten Oliver Bearman: «Er hat das super gemacht – sprang am Freitagnachmittag ins Auto, war sofort auf Tempo, gute Leistung in der Quali, heute Punkte, also viel besser geht das nicht. Er hat eine große Zukunft vor sich und darf mit sich sehr zufrieden sein. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn hier in der Formel 1 wiedersehen.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 0

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0