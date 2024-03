Lewis Hamilton (Mercedes/9.): «Das ist ein Frust»

​Nach dem Grand Prix von Saudi-Arabien auf dem Jeddah Corniche Circuit am Roten Meer: Mercedes-Superstar Lewis Hamilton muss sich mit Platz 9 zufriedengeben. «Diese Fortschritte reichen nicht.»

2021 hat Lewis Hamilton auf dem Jeddah Corniche Circuit seinen bislang letzten GP-Sieg eingefahren, es war der 103. Der nächste ist in der Form von Saudi-Arabien nicht so bald zu erwarten – Mercedes hat am Roten Meer nur die Ränge 6 (George Russell) und 9 (Lewis Hamilton) erreicht.

Hamilton kam zum Schluß des Rennens besser in Schwung und konnte Oliver Bearman und Lando Norris näherrücken. Aber näherrücken und überholen, das sind in Jeddah zwei verschiedene Paar Schuhe.

Zwischendurch staunte Hamilton am Funk: «Die McLaren sind so verflixt schnell …»



Nach dem Rennen sagt der siebenfache Formel-1-Champion zur Darbietung von Mercedes: «Wir haben beim Safety-Car die Strategie geteilt, aus unserer Sicht war es sinnvoll, etwas Eigenwilliges zu versuchen. Ich wehrte mich so gut, wie ich konnte, aber letztlich hätte ich nochmals eine Safety-Car-Phase gebraucht, um vorzurücken. Und die kam nicht.»



«Der Wagen ist gut in langsamen Kurven und anständig in mittelschnellen. Aber in den schnellen Kurven liegen wir um Meilen hinten. Es kam mir vor, als würde ich in einer anderen Kategorie fahren, gemessen an den direkten Rivalen.»



«Das ist ein Frust, nun drei Jahre lang in der fast gleichen Lage zu sein. Aber wir können nur fleißig weiterarbeiten. Wir haben Fortschritte erzielt, aber die sind nicht groß genug.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 0

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0