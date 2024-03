George Russell: Frustrierendes Rennen hinter Alonso

George Russell kam im Rennen auf dem Jeddah Corniche Circuit nicht an Aston-Martin-Routinier Fernando Alonso heran. Der Mercedes-Pilot gestand nach dem Fallen der Zielflagge: «Das war ein wenig frustrierend.»

George Russell erlebte in Saudi-Arabien ein schwieriges Rennen. Der 26-Jährige schnitt zwar besser ab als sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton und schaffte es als Sechster auch locker wieder in die Punkte. Doch der GP auf dem Jeddah Corniche Circuit gestaltete sich nicht nach Wunsch für ihn, da hinter Aston Martin-Star Fernando Alonso versauerte.

«Ich habe das ganze Rennen hindurch das Heck von Fernando gesehen», erklärte er nach getaner Arbeit, und gestand: «Der Abstand zwischen uns betrug über 40 Runden immer 1,1 bis 1,6 sec, das war ein bisschen frustrierend.»

«Wenn er schneller wurde, dann zog ich mit, und wenn er langsamer fuhr, folgte ich ihm auch. Aber ich konnte einfach nicht an ihn herankommen. Deshalb war das ein langes Rennen», schilderte der Brite, und forderte: «Es lief ganz anders als am Freitag und wir müssen verstehen, warum unsere Performance nicht konstant ist.»

«Das Auto hat Potenzial, aber wir konnten es in den bisherigen beiden Wochenenden nicht abrufen, als es darauf ankam. Das müssen wir analysieren, um herauszufinden, was wir tun können. Und wir müssen uns vor dem Rennwochenende in Melbourne verbessern», stellte Russell klar.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0