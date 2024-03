Oliver Goethe: RB-Nachwuchs mit berühmtem Vorfahren

Oliver Goethe ist Red-Bull-Junior, und der 19-Jährige geht 2024 in der Formel 3 an den Start und will dort um den Titel kämpfen. Und ja: Der Nachname kommt nicht von ungefähr.

Oliver Goethe kennt die Frage. Sie kommt eigentlich immer, denn sein Nachname ist nun mal speziell. Und ja, der Red-Bull-Junior ist mit dem Dichter Johann Wolfgang von Goethe verwandt.

«Ich bin stolz auf meinen Nachnamen. Ich weiß, dass das in Deutschland eine große Sache ist. Es ist sehr ironisch, dass ich Motorsport betreibe und er Dichter ist. Das ist sehr unterschiedlich. Ich denke, das ist das Tolle daran», sagte er web.de.

Da er in England aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, hat er über seinen Vorfahren nicht wirklich etwas gelernt. «Meine Familie hat mir aber natürlich von ihm erzählt. Ich habe mich dann damit befasst und fand es sehr cool. Ich habe es leider noch nicht geschafft, eines seiner Werke zu lesen. Ich würde aber definitiv gerne mehr über ihn erfahren. Das werde ich also noch nachholen», sagte Goethe.

Der 19-Jährige ist sowieso multikulturell unterwegs, seine Mutter ist Dänin, sein Vater Deutscher. Er selbst ist in England und Monaco aufgewachsen und fährt jetzt auch unter deutscher Flagge.

«Für mich ist die Nationalität sehr wichtig. Ich möchte das repräsentieren, woher ich ursprünglich komme. Mein Vater ist Deutscher. Mein Nachname ist deutsch. Ich möchte Deutschland vertreten, so wie es mein Vater getan hat, als er Rennen fuhr. Ich habe nie in Deutschland gelebt, fühle mich aber als Deutscher. Ich habe Familie in Deutschland. Ich bin stolz darauf, das Land zu repräsentieren», sagte Goethe web.de.

Sein Vater spricht manchmal mit ihm auf Deutsch. In dem Bereich sind seine Fähigkeiten aber noch ausbaufähig. «Seitdem ich unter deutscher Flagge fahre, spricht mein Vater viel mehr mit mir auf Deutsch. Ich kann jetzt ziemlich viel verstehen. Es ist aber sehr schwierig, es zu sprechen. Ich lerne immer noch. Aber es wird immer besser. Hoffentlich kann ich bald anfangen, mich auf Deutsch zu unterhalten und Interviews zu geben. Ich tue mein Bestes.»

Das will er auch in der Formel 3, in der er 2024 an den Start geht. Das Auftaktwochenende in Bahrain verlief ein wenig ernüchternd, er wurde mit Campos Racing in den beiden Rennen Neunter und Zehnter.

«Das Qualifying war nicht besonders gut. Wir alle dachten, dass wir im Qualifying schneller sein würden, aber wir haben es einfach nicht richtig hinbekommen. Es gab allerdings einige positive Aspekte in Bezug auf das Renntempo. Das war definitiv stark. Ich habe es geschafft, in beiden Rennen unter die ersten Zehn zu kommen. Aber das Qualifying war nicht überragend, und es hat mir nicht erlaubt, um bessere Positionen und mehr Punkte zu kämpfen. Wir müssen hart arbeiten, um uns zu verbessern, ich selbst und auch das Team, um das Limit besser zu finden», sagte er.

Für ihn ist das Ziel in diesem Jahr klar: «Ich möchte um die Meisterschaft kämpfen. Bahrain war nicht der beste Start, aber es ist eine lange Meisterschaft und es kann noch viel passieren. Wir werden so hart wie möglich kämpfen, um in den nächsten Runden so viele Punkte wie möglich zu holen, um wieder in den Kampf um die Meisterschaft einzusteigen. Daneben möchte weiter lernen und mich selbst als Fahrer so weit wie möglich verbessern», sagte Goethe.

