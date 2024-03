Bearman: 2025 für Magnussen oder Hülkenberg?

Oliver Bearman hat beim GP in Saudi-Arabien viel Lob eingeheimst. Viele sind sich einig, dass er 2025 in die Formel 1 gehört. Doch bei welchem Rennstall?

Oliver Bearman hat beim zweiten Saisonrennen der Formel 1 in Saudi-Arabien ein starkes Debüt hingelegt, vor allem, wenn man die Umstände bedenkt. Immerhin sprang er für den erkrankten Carlos Sainz im Laufe des Rennwochenendes per Kaltstart in den Ferrari.

Der siebte Platz ist daher sehr respektabel. Deshalb war nach dem Rennen für viele Experten schnell klar, dass Bearman 2025 in die Königsklasse gehört. Bei Ferrari sind die Cockpits mit Charles Leclerc und Lewis Hamilton besetzt.

Bliebe demnach das Kundenteam Haas. «Diese Strecke ist nicht die einfachste, um vom FP3 aus ins Rennen zu gehen. Ich bin also sehr, sehr glücklich für ihn und [er war] beeindruckend», lobte Haas-Teamchef Ayao Komatsu die Leistung Bearmans.

Deutlich zurückhaltender äußerte er sich dann aber bei Fragen zur Zukunft.

«Er verdient eine Chance im nächsten Jahr, denke ich», meinte Komatsu. Doch er weiß natürlich, dass es nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist, um schon jetzt über 2025 zu sprechen.

«Aber abgesehen von der Strafe hat Kev heute eine fantastische Leistung gezeigt. Auch Nico hat geliefert. Wie kann ich also hier sitzen und sagen, dass [Bearman] 'unser Fahrer für nächstes Jahr' ist?», so Komatsu, der klarstellte: «Basierend auf der heutigen Leistung, [sind es] Nico und Kevin.»

Trotzdem weiß Komatsu, was für ein Talent der 18 Jahre alte Brite ist. «Wir hatten ihn in FP1 von Mexiko und in Abu Dhabi und mir und den meisten von uns war sofort klar, dass er etwas Besonderes ist», erklärte der Japaner.

Komatsu weiter: «Es geht nicht nur um den Speed. Es ist das Gesamtpaket, und er versteht die Ziele, er hat sich sehr gut geschlagen. Sogar während eines Runs ist er in der Lage, die Informationen der vorherigen Runde aufzunehmen und dann kleine Anpassungen vorzunehmen, um den nächsten Schritt besser zu machen. Er zeigte von Anfang an eine Reife, als ob er das schon seit einigen Jahren machen würde.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0