Andrew Shovlin (Mercedes): «Keine gute Leistung»

Der GP in Saudi-Arabien verlief für die Mercedes-Piloten frustrierend

Nach dem Rennen in Saudi-Arabien gab es lange Gesichter in der Mercedes-Box. Lewis Hamilton sprach Klartext, und auch Teamchef Toto Wolff und der leitende Ingenieur Andrew Shovlin zogen keine gute Bilanz.

Die Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton kamen im Rennen auf dem Jeddah Corniche Circuit auf den Plätzen 6 und 9 ins Ziel, damit sammelten sie zehn Punkte für das Werksteam der Sternmarke. Beide Fahrer klagten über ein frustrierendes Rennen und auch Teamchef Toto Wolff sagte, dass der Samstag kein guter Tag für seine Mannschaft war.

Auch der leitende Ingenieur Andrew Shovlin nahm kein Blatt vor den Mund und gestand: «Wir haben an diesem Wochenende keine gute Leistung gezeigt. Unsere Performance in den schnellen Passagen war schwach, und das Auto hüpft in diesen Kurven. Das trug zu unserem schlechten Qualifying bei, bedeutete aber auch, dass wir Aston Martin und McLaren im Rennen nicht herausfordern konnten.»

«Wir haben im ersten Sektor so viel Zeit verloren, dass wir den Rest der Runde damit verbrachten, sie wieder aufzuholen», seufzte der Brite, und fügte an: «Alles in allem war es ein sehr frustrierendes Wochenende, das wir aber letztlich selbst verschuldet haben.»

«Wir haben Anzeichen einer starken Performance erkennen können, aber es war nicht einfach, die richtige Abstimmung zu finden, und wir haben eindeutig noch einige Schwächen, die wir ausbügeln müssen», fuhr Shovlin fort. Er weiss: «Wir werden bis Melbourne hart arbeiten müssen, um uns zu verbessern. Die Strecken sind ähnlich und wir wollen kein weiteres Wochenende wie dieses erleben.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0