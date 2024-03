Red Bull Racing RB20: Dominanz mit Vorahnung

​Zwei GP-Wochenenden, zwei Pole-Positions für Red Bull Racing, zwei Doppelsiege mit Max Verstappen vor Sergio Pérez. RBR-Reservist Liam Lawson aus Neuseeland hat das kommen sehen.

Die Formel-1-Saison 2024 hat für Weltmeister Red Bull Racing nach Maß begonnen: Max Verstappen hat sich zwei Mal den besten Platzplatz gesichert, beim WM-Auftakt in Bahrain und auch am zweiten GP-Wochenende in Jeddah. RBR hat zwei blitzsaubere Doppelsiege eingefahren, jeweils mit Verstappen vor dem Mexikaner Sergio Pérez. Verstappen hat von bislang 107 Runden deren 102 geführt, die anderen fünf gehen auf das Konto des McLaren-Piloten Lando Norris.

Kurzum: Red Bull Racing und Verstappen dominieren, in dieser Form wird es für die Gegner sehr schwierig, die Siegesserie des Rennstalls aus Milton Keynes zu unterbrechen.

Einer, der das alles geahnt hat: Liam Lawson. Der 22-jährige Neuseeländer, der sich als Ersatzmann von Daniel Ricciardo 2023 bei AlphaTauri hervorragend geschlagen hat, arbeitet in diesem Jahr als Reservist für Red Bull Racing und auch für die Racing Bulls (Visa Cash App RB, ex-AlphaTauri).

In dieser Funktion sitzt Lawson wie im vergangenen Jahr regelmäßig im Rennsimulator von Red Bull Racing. Im einem Podcast von Sky sagt Lawson: «Schon als wir das Modell RB20 virtuell im Simulator bewegten, war mir klar, dass wir ein konkurrenzfähiges Auto haben würden.»

«Klar wird im Winter immer viel darüber geredet und spekuliert, welcher von den RBR-Verfolgern wohl ein Stück näher rücken könnte. Und klar baut jedes Team ein schnelleres Auto. Aber nicht nur, dass Red Bull Racing ebenfalls sehr intensiv entwickelt, sie schaffen es dabei sogar, den Vorsprung eher zu vergrößern.»



«Wir wussten, in welche Richtung wir ins 2024 bewegen wollten, und es war in der Simulation schon deutlich erkennbar, dass dies markante Fortschritte bringen würde. Aber Hand aufs Herz – dass es dann an den ersten GP-Wochenenden so gut laufen würde, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet.»



Red Bull Racing kann am Wochenende des kommenden Großen Preises von Australien (24. März) den zehnten GP-Sieg in Folge erringen. Von den vergangenen 25 Formel-1-GP hat Red Bull Racing 24 gewonnen.





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe



WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0