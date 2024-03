Ferrari-Chef John Elkann: So kam es zum Hamilton-Deal

​Das Formel-1-Jahr 2024 begann mit einem Hammer: Lewis Hamilton sitzt ab 2025 in einem Ferrari. Erstmals hat nun Ferrari-Präsident John Elkann über die sensationelle Verpflichtung des Engländers gesprochen.

John Elkann reiste nach Jeddah. Der 47-jährige Ferrari-Präsident hat dort den Großen Preis von Saudi-Arabien verfolgt – und bei den Kollegen von Sky über die Verpflichtung von Lewis Hamilton gesprochen, ab 2025 fährt der erfolgreichste Formel-1-Fahrer für den erfolgreichsten Formel-1-Rennstall.

Der in New York geborene Elkann gibt zu, dass er schon länger daran gedacht hat, wie man Lewis nach Maranello locken könnte: «Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, für welch fabelhaften Racer ich Lewis halte. Er hat über die Arbeit des Rennfahrers hinaus so viel für die Formel 1 getan. Ich sehe die Unterschrift bei uns als Zeichen des Vertrauens. Wir können gemeinsam Großes erreichen. Offenbar erkennt Lewis unser Potenzial und ist überzeugt von unseren Plänen für die kommenden Jahre.»

Wo steht Ferrari gemäß John Elkann derzeit? Der Erfolgs-Unternehmer sagt: «Wir sind konkurrenzfähiger als vor einem Jahr. Wichtig ist nun, dass wir darauf aufbauen und uns stetig steigern.»



«Wir haben in Jeddah ein gutes Rennen gefahren. Charles Leclerc hat als Dritter einen Podestplatz errungen und die beste Rennrunde gedreht. Oliver Bearman hat ein fantastisches Debüt gezeigt und ist in seinem ersten Grand Prix Siebter geworden – nie war ein Neuling im ersten Rennen mit uns jünger.»



«Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, welchen Mannschaftsgeist Carlos Sainz bewiesen hat. Nur einen Tag nach seiner Blinddarm-Operation stand er in der Ferrari-Box.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe



WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0