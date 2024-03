Flavio Briatore: Urteil zu Hamilton–Leclerc (Ferrari)

​Lewis Hamilton fährt ab 2025 für Ferrari, an der Seite des Monegassen Charles Leclerc. Der langjährige F1-Teamchef Flavio Briatore wagt dazu eine sehr kontroverse Vorhersage.

Flavio Briatore hat Michael Schumacher bei Benetton und Fernando Alonso bei Renault zu Formel-1-Weltmeistern gemacht. Heute arbeitet der 73-jährige Erfolgsmanager hinter den Kulissen der Formel 1 an Rezepten, wie F1-Wochenende noch fesselnder gestaltet werden können.

Der Italiener hat ein scharfes Auge auf die Königsklasse behalten und auch seine scharfe Zunge. Im italienischen Staats-Radio RAI ist er um eine Einschätzung nach den ersten beiden WM-Läufen gebeten worden, die in Bahrain und Saudi-Arabien stattgefunden haben.

Briatore sagt: «Red Bull Racing ist noch konkurrenzfähiger geworden, noch überlegener als vor einem Jahr, der Vorsprung auf die Gegner ist gewaltig. Verstappen brät seinen Rivalen im Rennen acht Zehntelsekunden auf und macht nie Fehler.»

«Die Kombination Max im Auto von Red Bull Racing ist furchteinflößend, so wie damals Senna im McLaren, Schumi im Ferrari oder Alonso im Renault.»



«Ich traue Ferrari zu, dass sie zweite Kraft bleiben, aber sie müssen beim Rennwagen tüchtig nachlegen – denn kein Fahrer der Welt kann sonst diesen Rückstand wettmachen.»



Damit schlägt der Unternehmer eine Brücke zum Thema Hamilton bei Ferrari; der 39-jährige Engländer hat bekanntlich ein Abkommen mit den Italienern unterzeichnet und sitzt ab 2025 im roten Renner.



Flavio Briatore knallhart: «Wenn Hamilton schon heute im Ferrari sitzen würde, dann würde der die gleichen Leistungen zeigen wie Leclerc, den ich für einen sehr schnellen Mann halte. Ich glaube, der Monegasse wird unterschätzt. Hamilton wird 2025 Mühe haben, sich vor Leclerc zu halten.»



Briatore ist ganz offensichtlich von den Vorstellungen von Lewis unbeeindruckt, denn er sagt weiter: «Wenn Fahrer wie Hamilton in Autos sitzen, die zu wenig wettbewerbsfähig sind, dann bringen sie sich zu wenig ein.»



Lewis Hamilton ist in Bahrain Siebter geworden und in Saudi-Arabien Neunter, beide Male kam er hinter seinem Mercedes-Fahrer George Russell ins Ziel. Russell wurde beim WM-Auftakt Fünfter und in Jeddah Sechster.



Charles Leclerc belegte in Bahrain und in Saudi-Arabien die Ränge 4 und 3.





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe



WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0