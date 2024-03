Lewis Hamilton: Übelster Saisonstart in 18 Jahren 14.03.2024 - 07:39 Von Mathias Brunner

© LAT Lewis Hamilton

​Mercedes-Star Lewis Hamilton ist in Bahrain Siebter und in Saudi-Arabien Neunter geworden. Nie in seiner Formel-1-Karriere hat der englische Rennfahrer auf so mageren Positionen ins Ziel gekommen.