Mike Krack (Aston Martin): Die Wahrheit über Alonso

​Noch ist unklar, was Ende 2024 mit Fernando Alonso passiert. Sein Vertrag bei Aston Martin läuft aus. Der 42-jährige Spanier ist begehrter denn je. Das weiß auch Aston Martin-Teamchef Mike Krack.

Formel-1- und Sportwagen-Weltmeister Fernando Alonso hat in Saudi-Arabien festgehalten: «Ich muss mir zuerst darüber klarwerden, ob ich weiter Formel 1 fahren will, dann sehen wir weiter.»

Angesichts der Leistungen des Spaniers könnte das durchaus eine taktische Aussage sein. Wie er sich in die Arbeit wirft und mit welcher Begeisterung er fährt: Klar will dieser Alonso weitermachen, aber mit solchen Äußerungen hält man sich eben im Gespräch.

Stand der Dinge: Der Aston Martin-Vertrag läuft Ende 2024 aus, Alonso hat dann alle Möglichkeiten. Das weiß auch Mike Krack, Teamchef der Grünen.

Der 51-jährige Luxemburger sagt: «Letztlich ist es sehr einfach – Fernando muss ergründen, was er wirklich will. Wir habenihm unseren Standpunkt klargemacht: Wir wollen, dass er über 2024 hinaus für uns an den Start geht.»



«Wenn wir Alonso halten wollen, müssen wir ihm ein gutes Auto hinstellen. Er muss an uns glauben. Alles Andere lässt sich regeln.»



«Wir wissen, wie attraktiv ein Fahrer von seinen Qualitäten ist. Aber wir werden alles daran setzen, dass Alonso ein Aston Martin-Pilot bleibt.»



«Fernando hat so viel Energie ins Team gebracht, von seinem Talent und seinem überragenden Rennhandwerk müssen wir nicht weiter reden. Er ist einer jener Piloten, der seine Mitarbeiter motivieren und nach vorne bringen kann. Seine Arbeitseinstellung ist für alle hier ein leuchtendes Vorbild. Vom Morgen bis zum Abend. Sein unfassbar starker innerer Antrieb färbt auf alle hier ab. Solch einen Mann willst du nicht gehen lassen.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe



WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0