Nico Hülkenberg: «Mache noch keine Luftsprünge»

Nico Hülkenberg is sich sicher: «Ich denke, wir müssen nochmals drei, vier Wochenenden abwarten, um den positiven Trend wirklich zu bestätigen»

Das Haas-Team konnte beim zweiten Rennen auf dem Jeddah Corniche Circuit den ersten WM-Punkt in diesem Jahr einfahren. Wo das Team genau steht, lässt sich aber noch nicht sagen, betont Nico Hülkenberg.

Die Formel-1-Teams haben bereits die Vorsaison-Testfahrten und zwei Rennwochenenden bestritten, doch auch nach den beiden Grands Prix in Bahrain und Saudi-Arabien ist das diesjährige Kräfteverhältnis noch nicht klar. Sicher ist: Red Bull Racing hat da weitergemacht, wo das Weltmeister-Team aufgehört hat: An der Spitze.

Champion Max Verstappen kreuzte die Ziellinie in beiden Rennen als Erster, hinter ihm kam sein Teamkollege Sergio Pérez ins Ziel. Und als Dritter stand jeweils ein Ferrari-Pilot mit den beiden Stallgefährten auf dem Treppchen. In Bahrain war Carlos Sainz der Drittplatzierte, in Saudi-Arabien war der Spanier allerdings wegen seiner Blinddarm-Operation nicht mit von der Partie. Dort sicherte Charles Leclerc dem ältesten GP-Rennstall der Welt die entsprechenden Punkte sowie den Extra-Zähler für die schnellste Runde, die beim ersten Kräftemessen noch Verstappen gedreht hatte.

Wie das Kräfteverhältnis im Mittelfeld aussieht, lässt sich noch nicht sagen, und auch im Kampf um die letzten Punkteränge ist nicht klar, welcher Rennstall wo steht, wie auch Haas-Teamchef Ayao Komatsu betont. Der Japaner holt aus: «Wir haben uns bei den Vorsaison-Testfahrten auf unsere grösste Schwäche des letzten Jahres konzentriert, unser Renntempo.»

«Und ich denke, nach den ersten Rennen, die auf verschiedenen Strecken und bei unterschiedlichen Bedingungen ausgetragen wurden, können wir ziemlich zufrieden sein mit dem Fortschritt, den wir sowohl mit dem Auto als auch bei der Abstimmung erzielt haben», fasste er zusammen.

«Aber wir müssen diese gute Form in den nächsten beiden Rennen bestätigen, denn uns erwarten wieder andere Streckencharakteristiken, Klimazonen und Reifenmischungen. Wir können noch nicht sagen, wo wir genau stehen. Aber wir waren sowohl in Bahrain als auch in Saudi-Arabien stark unterwegs, und das ist schon sehr positiv», erklärte der neue Teamchef des US-Rennstalls.

Ähnlich fällt das Urteil von Nico Hülkenberg bei den Kollegen von «Sky» aus: «Ich glaube, es braucht noch ein paar Rennen, um zu sagen, wo wir genau stehen. Im vergangenen Jahr wurde Kevin in Jeddah auch Zehnter, und ich habe in Melbourne gepunktet. Doch dann hat sich die Saison komplett gedreht. Ich würde mich deshalb nicht zu früh freuen wollen und mache noch keine Luftsprünge. Ich denke, wir müssen nochmals drei, vier Wochenenden abwarten, um den positiven Trend wirklich zu bestätigen.»

Der Deutsche eroberte in Jeddah dank einer klugen Strategie und viel Schützenhilfe von seinem Teamkollegen Kevin Magnussen den ersten WM-Zähler für den US-Rennstall. Bisher konnten neben Haas auch Red Bull Racing, Ferrari, McLaren, Mercedes und Aston Martin punkten. Leer gingen bisher Williams, Sauber, die Racing Bulls und das Alpine-Werksteam aus.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0