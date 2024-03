Eddie Jordan: Warnung an Daniel Ricciardo

Mit den Plätzen 13 und 16 konnte Daniel Ricciardo in diesem Jahr noch nicht überzeugen, wie Eddie Jordan betont. Der langjährige Formel-1-Teamchef weiss: Sympathie-Punkte reichen nicht, um sich im GP-Zirkus zu halten.

Daniel Ricciardo wollte in diesem Jahr eigentlich durchstarten und sich für die Rückkehr ins Racing Bulls-Schwesternteam Red Bull Racing empfehlen, nachdem er 2023 noch eine unfreiwillige Pause hatte einlegen müssen, weil er sich im zweiten Training in Zandvoort verletzt hatte. Der Australier ist bisher aber noch nicht auf Touren gekommen.

Im ersten Qualifying des Jahres in Bahrain landete er als Vierzehnter hinter seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda, der die elftschnellste Runde geschafft hatte. Im Rennen kam er vor dem Japaner ins Ziel, weil dieser ihm auf Anweisung des Teams die 13. Position überlassen hatte.

Auch im zweiten Abschlusstraining in Saudi-Arabien war Tsunoda der schnellere der beiden Racing Bulls-Stars. Er schaffte es ins Q3 und belegte den neunten Platz, während es Ricciardo erneut nicht über Platz 14 im zweiten Qualifying-Segment hinaus schaffte. Und im Rennen kam er gar nur auf Position 16 ins Ziel – direkt hinter seinem Stallgefährten, der durch eine späte Strafe noch eine Position eingebüsst hatte.

Die Kritik an Ricciardo wird immer lauter, und auch Eddie Jordan kommt nicht umhin, die Leistung kritisch zu kommentieren. Der langjährige Formel-1-Teamchef sagt zwar im «Formula For Success»-Podcast, in dem er mit dem ehemaligen GP-Piloten David Coulthard die Geschehnisse in der Königsklasse bespricht: «Ich glaube nicht, dass es in der Formel 1 eine sympathischere Person gibt, er hat das beste Lächeln, das ich je in diesem Sport gesehen habe.»

Gleichzeitig betont Jordan: «Das alleine reicht nicht, um Fahrer eines Teams zu bleiben.» Ricciardo habe seit dem Ende seines McLaren-Kapitels nichts gezeigt, was ihn überzeugt hätte, sein hart verdientes Sponsorengeld zu investieren, um den 34-Jährigen aus Perth zu halten. «Er braucht nun mehr als jeder andere ein gutes Ergebnis», ist sich Jordan sicher. «Und er muss es hinbekommen, sonst wird er ersetzt, und er weiss dann auch, warum das passiert, denn die Leistung stimmt einfach nicht.»

Ricciardo leiste sich Fehler, die Fahrer wie Max Verstappen nicht zeigen, stellt Jordan klar. «So sehr wir Daniel also lieben, und so sehr er eine Bereicherung für die Formel 1 ist – die Stoppuhr lügt nicht. Und wenn dann Fahrer wie Oliver Bearman eine solche Debüt-Vorstellung abliefern, muss sich Daniel fragen, wie viel Zeit ihm noch bleibt.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0