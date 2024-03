Australien-GP: Menschen in Handschellen & tote Fische

​Jahrelang war der Große Preis von Australien im Albert-Park von Melbourne eine Veranstaltung, die erhitzte Köpfe erzeugte. Heute ist das Rennen die Top-Sportveranstaltung von Australien.

2022 freute sich Andrew Westacott, langjähriger Geschäftsleiter der «Australian Grand Prix Corporation» (AGPC), über den gewaltigen Aufmarsch der Motorsportfans: 444.631 Eintrittskarten wurden verkauft, mehr als je zuvor. Mit Ausgabe 2023 trat Westacott ab, nach zwölf Jahren AGCP, sein Nachfolger wurde Travis Auld.

Westacott hat wesentlich dazu beigetragen: Die größte Sportveranstaltung von Australien ist etabliert. Das war nicht immer so. Vielmehr war das Rennen zunächst überaus umstritten.

Umweltschützer nahmen den Sportanlass ins Visier und sparten nicht mit einfallsreichen Aktionen. Vor Jahren heckten die Aktivisten von «Rettet den Albert Park» (Save Albert Park = SAP) jedes Jahr etwas Neues aus: Renngegner blockierten den Weg zur Rennstrecke und brüllten jeden erkennbaren Ausländer aus voller Kehle an, als würden wir Pest und Cholera in die Stadt bringen.

Die fleißigen SAP-Mitarbeiter verteilten Flugblätter, ketteten sich ans Geländer der Boxengasse, schütteten tote Fische auf die Start/Ziel-Gerade (nein, wirklich!), der Phantasie waren offenbar keine Grenzen gesetzt. Ich habe immer gestaunt und bewundert, wie gelassen die australischen Polizisten vorgingen.

Später behaupteten die SAP-Aktivisten: Die Grand-Prix-Organisatoren fälschten Zuschauerzahlen und Bilanzen. Zudem begünstige der Anlass übermäßigen Alkoholkonsum und zu schnelles Autofahren.



Die Polizei blieb gleichmütig und verwies auf die Statistik: An einem durchschnittlichen GP-Wochenende gibt es auf dem Gelände kein halbes Dutzend Festnahmen. Das ist jetzt kein besorgniserregender Prozentsatz.



Heute ist es um SAP ruhig geworden: Der Grand Prix gehört zum Leben der Melbournians wie das Tennis-Turnier «Australian Open» oder ein Ausflug an den Strand von St. Kilda. Und aus dem Albert-Park – vor der Formel 1 eine vergammelte Schande – ist ein echtes Schmuckstück geworden.



2024 findet der Große Preis von Australien zum 27. Mal in Melbourne statt. Zum zweiten Mal mit einem Sohn der Stadt am Start, mit dem 22-jährigen McLaren-Fahrer Oscar Piastri aus dem Stadtteil Brighton, im Süden der Strecke.



SAP gibt es immer noch: Zu den jüngsten Ausgaben des Formel-1-Rennens verbreitet die Organisation, das Rennen koste die Stadt Melbourne und den Bundesstaat Victoria pro Jahr 60 Millionen australischer Dollar (rund 36 Millionen Euro).



Was der Grand Prix an Einkommen durch Besucher aus dem In- und Ausland sowie als Tourismus-Motor für Stadt und Staat bringt, wird nur gestreift. Laut der Bundesbehörde für Arbeit schwemmt das Autorennen mehr als 250 Millionen Dollar in die Stadt, der F1-Lauf erzeugt zudem 1149 Jobs.





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe



WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0