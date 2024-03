Valtteri Bottas (Sauber): «Jeddah ist ein Weckruf»

Zwei Rennen, null Punkte für den Sauber-Rennstall. In Bahrain und in Saudi-Arabien gab es Probleme beim Reifenwechsel. Der zehnfache GP-Sieger Valtteri Bottas sagt: «Jeddah ist ein Weckruf für uns.»

Valtteri Bottas gehört zu den Verlierern des ersten WM-Teils 2024: zwei Rennen, keine Punkte. Der 34-jährige Finne kämpft mit den Schwierigkeiten des neuen Sauber C44 – die Reifen sind schwierig auf Temperatur zu bringen, das erschwert eine gute Leistung in der Quali. Und auch den Einsatz harter Reifen im Rennen, wie zuletzt in Saudi-Arabien.

Dazu kamen große Probleme bei den Reifenwechseln: Bottas verlor viel Zeit in Bahrain, sein chinesischer Stallgefährte Guanyu Zhou in Jeddah.

Bottas, WM-Zweiter von 2019 und 2020, sagt: «Jaddah ist ein Weckruf für uns. Gewiss, wir haben erst zwei Rennwochenenden hinter uns und viele Evo-Teile auf Lager. Aber wir müssen zulegen, nicht nur in Sachen Tempo, auch bei der Ausführung, siehe Reifenwechsel.»

«Wir hatten jetzt zwei Mal Schwierigkeiten mit Kreuzgewinde, wenn also die Radmutter nicht richtig auf den Radbolzen gesetzt werden kann. Das müssen wir lösen. Denn die ganzen kommenden Teile werden wenig nützen, wenn wir bei den Stopps so viel Zeit verlieren.»



«In Jeddah hatten wir zudem das Problem, dass ich den harten Reifen nicht zum Arbeiten gebracht habe. Erst nach ungefähr 15 Runden hatte ich vernünftige Haftung. Die verlorene Zeit war nicht mehr gutzumachen.»



«In Bahrain war die Pistenoberfläche sehr rau, dort besteht die größte Gefahr darin, dass die Reifen überhitzen. In Saudi-Arabien hingegen ist die Oberfläche sehr glatt, da war es schwierig, die Walzen ins beste Betriebsfenster zu bringen.»



Alessandro Alunni Bravi von Sauber nach dem Saudi-Arabien-GP: «Es ist mir wichtig festzuhalten – die Probleme bei den Stopps haben nichts mit unseren Jungs zu tun. Wir arbeiten daran, das Material zu modifizieren, damit so etwas nicht mehr vorkommen kann.»



Probleme mit den Radmuttern kommen immer wieder vor, auch bei Seriensiegern wie bei Mercedes 2021 in Monaco: Da ließ sich das rechte Vorderrad nicht mehr lösen – erst in der Rennwagenfabrik zuhause in England konnte das Rad durch Aufbohren der Radmutter entfernt werden.



Der Fahrer, der damals aufgeben musste – Valtteri Bottas.





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0