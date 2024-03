Mercedes in Melbourne: Experimente im freien Training

​Die Mercedes-Fahrer George Russell und Lewis Hamilton hatten in Jeddah mit dem Rennwagen des Typs W15 alle Hände voll zu tun. Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin kündigt Änderungen an.

Bei Mercedes ist zurück, was die Techniker der achtfachen Marken-Weltmeister als erledigt glaubten: Der Wagen hüpft. «Bouncing», diese stampfende Bewegung des Fahrzeugs unter aerodynamischer Volllast, trat vor allem in der Quali zum Saudi-Arabien-GP auf.

Die nächste Baustelle: Der Wagen ist zu wenig konkurrenzfähig in schnellen Kurven. Und davon gibt auch es auf der kommenden GP-Rennstrecke im Albert-Park von Melbourne jede Menge.

Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin sagt: «Wir haben uns die ganzen Daten angesehen – vom Wintertest in Bahrain, vom ersten GP-Wochenende auf der gleichen Strecke, vom Wochenende in Jeddah. Wir werden das erste freie Training in Australien anders angehen als in Saudi-Arabien.»

«In den Abteilungen Aerodynamik und Fahrzeugdynamik brannte das Licht über Nacht. Wir werden im freien Training einige Experimente durchführen, die uns hoffentlich in Sachen Leistungsfähigkeit die Richtung weisen.»

«Wegen einer mangelnden Fahrzeugbalance fehlte den Piloten im Betonkanal von Jeddah das Vertrauen. Das müssen wir auf die Reihe bekommen, denn viele Kurven im Albert-Park sind jenen von Jeddah ähnlich.»

«Wir haben in Saudi-Arabien zwei unterschiedliche Ansätze in Sachen Set-up versucht, um möglichst viel über das neue Auto zu lernen. Wir spielten da mit der Steifheit der Federung und auch mit der Bodenfreiheit. Wir haben die Unterschiede der verschiedenen Einstellungsvarianten erkannt, am Ende kam jedoch eine ungefähr vergleichbare Leistungsfähigkeit heraus. Die Fahrer werden von den gleichen Schwierigkeiten eingeschränkt. Also sprechen wir hier von fundamentalen Problemen, und denen müssen wir auf die Schliche kommen.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe



WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0