Daniel Ricciardo 2024 abgehalftert? Von wegen!

​Die australische Rennlegende Alan Jones (77) hat vor kurzem erklärt: «Ich fürchte, die besten Tage liegen hinter Daniel Ricciardo.» Racing Bulls-Teamchef Laurent Mekies ist da ganz anderer Ansicht.

Erleben wir 2024 mit Daniel Ricciardo einen abhalfterten GP-Sieger am Werk? Alan Jones, Formel-1-Champion von 1980, hat mit einigen Aussagen über seinen australischen Landsmann in ein Wespennest gestochen.

Der zwölffache GP-Sieger, inzwischen 77 Jahre alt, gab in der Herald Sun diese Meinung kund: «Ich bin mir sicher, dass Daniel gerne bessere Resultate gehabt hätte. Letztlich kann man nicht immer dem Auto die Schuld geben, was in der Vergangenheit ein bisschen der Fall war.»

«Entweder muss sich sein Glück ändern, oder er muss sich steigern, wenn er eine Chance haben will, zurück zu Red Bull Racing oder in ein wettbewerbsfähigeres Auto zu kommen. Ricciardo tritt auf der Stelle. Er muss ein paar sehr gute Ergebnisse erringen und eine gute Show abliefern und kann nicht auf dem heutigen Niveau verharren.»

Der frühere Williams-Star Jones weiter: «Ich hasse es, das zu sagen, aber ich glaube, wir haben die besten Tage von Daniel Ricciardo gesehen. Er muss anfangen, zumindest seinen Teamkollegen zu schlagen.»

Aus und vorbei, die guten Tage von Daniel Ricciardo? Laurent Mekies, Teamchef der Racing Bulls (offiziell Visa Cash App RB), sieht das anders. Der Franzose betont im Formel-1-Podcast Beyond The Grid: «Nach kurzer Zeit merkst du, dass die hier einen Siegertypen in der Mannschaft hast.»



«Diese Erfahrung, dieser Biss, das haben nur Fahrer, die um Podestplätze kämpfen und Rennen gewinnen. Der Daniel 2024 ist kein anderer Daniel als früher. Auch wenn es für ihn in den vergangenen Jahren nicht einfach gelaufen ist.»



«Er treibt uns voran, er ist stolz auf seinen Job, er bringt seine ganze Erfahrung, seine ganze Positivität ein. So ein Mann macht in einem Rennstall einen Unterschied, und wir sind froh, dass wir ihn haben.»



«Es liegt an uns, mit ihm eine Fahrzeugabstimmung zu erarbeiten, mit welcher er sich am wohlsten fühlt.»



Ricciardo ist mit den Aussagen von Alan Jones konfrontiert worden. Er sagt gegenüber Lachy Reid von 10 News am Flughafen von Perth: «Der Start in die GP-Saison war ein wenig gemächlich, aber wir haben erst zwei Wochenenden hinter uns. Ich setze alles daran, dass es in Melbourne besser laufen wird.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe



WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0