Eddie Jordan zerlegt Alpine: Es ist absolut peinlich

Bei Alpine läuft in dieser Saison nicht viel zusammen, sportlich hinkt der Rennstall deutlich hinterher. Eddie Jordan lässt kein gutes Haar an den Franzosen.

Alpine steckt tief in der Krise. Sportlich läuft nichts zusammen, Esteban Ocon und Pierre Gasly fahren der Konkurrenz hinterher. Parallel dazu findet personell ein Umbruch statt. Das Team befindet sich an einem Tiefpunkt.

«Es ist absolut peinlich. Momentan sind sie das Team, das sich in der größten Krise befindet», sagte der frühere Teamchef Eddie Jordan im Podcast «Formula For Success».

Der Ire mal ein düsteres Szenario für den Rennstall: «Sehe ich Alpine mit der aktuellen Vision im nächsten Jahr noch (in der Formel 1, Anm. d. Red.)? Absolut nicht. Keine Chance», so Jordan weiter.

Er glaubt, dass man Otmar Szafnauer «zu früh rausgeworfen» hat. «Ich halte ihn für eine talentierte Person, die ganz sicher wusste, wie man dieses Team in die richtige Richtung lenkte.»

Jordan weiter: «Ich habe einfach den Eindruck, dass Alpine in der Hinsicht eine Schande war, dass sie nicht in der Lage waren, ihren Fahrern und ihrem Team ein Auto zu geben, mit dem sie in einer Weltmeisterschaft mithalten können. Das ist einfach inakzeptabel.»

Einen Verkauf des Teams hält Jordan für «sehr gut möglich. Ich glaube, Renault hat sich zurückgezogen, sie wollen kein Geld für die Motoren und die Motoren für 2026 ausgeben.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0