Steiner über Mick Schumacher: Dann klappt es nie mehr

Mick Schumacher hofft weiter auf ein Comeback in der Formel 1. Günther Steiner stellt aber klar, dass es mit einer Rückkehr schnell gehen sollte.

Wie geht es mit Mick Schumacher und der Formel 1 weiter? Ralf Schumacher hofft, dass sein Neffe nach dem feststehenden Abgang von Lewis Hamilton zu Ferrari für 2025 auf dem Zettel von Mercedes-Teamchef Toto Wolff steht.

Mick Schumachers früherer Haass-Teamchef Günther Steiner glaubt, dass 2025 Micks letzte Chance in der Motorsport-Königsklasse ist. «Wenn es nächstes Jahr nicht klappt, wird es wohl nie mehr klappen», sagte Steiner der Bild.

Schumacher fuhr 2021 und 2022 für Haas, ehe er dort kein Cockpit mehr bekam. Seitdem ist er Ersatzfahrer bei Mercedes, in diesem Jahr startet er zudem in der Langstrecken-WM für Alpine.

«Klar, er war zwei Jahre dabei und ist Teil der neuen Generation - aber was nützt das dann noch?», fragt Steiner. «Es wäre es extrem schwierig, wenn er drei Jahre komplett raus wäre.»

Klar ist für Steiner: Schumacher muss in der WEC Ausrufezeichen setzen, um sich zu empfehlen. «Er muss in der WEC diese Saison seine Leistung bringen - dann kann es ein Sprungbrett sein», sagte Steiner.

Was Hoffnung macht: Mercedes ist theoretisch nicht die einzige Option, denn 13 Verträge laufen Ende 2024 aus. Darunter auch die der beiden Alpine-Piloten Esteban Ocon und Pierre Gasly. «Man wird sehen, wie sich der Fahrermarkt in der Formel 1 entwickelt. Noch ist nicht klar, ob jemand aufhört», so Steiner.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0