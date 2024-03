Fernando Alonso über Jetlag: «Ich schlafe viel»

Aston Martin-Star Fernando Alonso wird gleich nach dem Rennen in Australien nach Hause fliegen, wie er im Fahrerlager von Melbourne offenbart hat. Aus gutem Grund, wie der zweifache Weltmeister betont.

Nachdem die GP-Stars die ersten beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien absolviert haben, reisten sie für den dritten WM-Lauf nach Melbourne. Zwei Wochen nach dem Kräftemessen in Australien steht mit dem GP in Suzuka ein weiteres Übersee-Rennen auf dem Programm. Viele Fahrerlager-Dauergäste verzichten deshalb auf die lange Heimreise und fliegen gleich direkt nach Japan, um sowohl den Reiseaufwand als auch die ständigen Wechsel der Zeitzone zu vermeiden.

Nicht so Fernando Alonso. Der 42-jährige Spanier wird nach dem Rennen im Albert Park gleich die Heimreise antreten, wie er erzählt: «Ich werde am Sonntagabend nach Hause fliegen, denn ich versuche, so viel Zeit wie möglich zuhause zu verbringen.»

«Das macht vielleicht nicht viel Sinn, wenn wir für das nächste Rennen wieder nach Japan müssen, aber ich denke, ich fühle mich besser, wenn ich fünf oder sechs Tage zu Hause verbringe, als wenn ich drei Wochen unterwegs bin. Das sind kleine Änderungen, von denen ich denke, dass sie besser für mich sind», fügte der 32-fache GP-Sieger an.

Und der zweifache Weltmeister sagt: «Wenn man etwas mehr Erfahrung hat, kennt man sich selbst auch ein bisschen besser und ändert Dinge, die in der Vergangenheit nicht funktioniert haben oder die dafür gesorgt haben, dass die eigenen Batterien gegen Ende des Jahres leer sind.»

Zum Jetlag, der sich bei diesen extremen Zeitzonen-Unterschieden bemerkbar macht, erklärt Alonso lachend: «Ich schlafe derzeit sehr viel, denn bei diesen Reisen schlafe ich erst zu Europa-Zeiten und dann auch zu den lokalen Zeiten. Ich bekomme also doppelt so viel Schlaf.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0