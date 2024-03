Carlos Sainz: «Fühle mich mit jedem Tag besser»

Ferrari-Star Carlos Sainz verpasste den zweiten Saisonlauf in Saudi-Arabien wegen seiner Blinddarm-OP. Der Spanier ist zuversichtlich, in Melbourne wieder eine gute Leistung zeigen zu können.

Carlos Sainz fühlte sich in Jeddah bereits am Mittwoch nicht wohl, sagte seine Medien-Termine ab und verabschiedete sich früher als geplant aus dem Fahrerlager. Am darauffolgenden Tag sass der Ferrari-Pilot sowohl im ersten als auch im zweiten Training wieder im Auto, denn er dachte, er habe sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen.

Am Freitagmorgen war aber klar: Sainz würde den Rest des Wochenendes nicht bestreiten, denn er litt an einem entzündeten Blinddarm und kam um eine Operation nicht herum. Während der Eingriff vorgenommen wurde, sprang Ferrari-Reservist Oliver Bearman ein und zeigte sowohl im Qualifying als auch im Rennen, das Sainz nur knapp 24 Stunden nach der OP vor Ort mitverfolgte, eine starke Leistung.

In Melbourne will der 29-Jährige aber wieder selbst Gas geben, und die Chancen stehen gut, wie er im Fahrerlager im Albert Park erklärte: «Ich fühle mich mit jedem Tag besser und mache gute Fortschritte.» Und er gestand: «Die erste Woche war ziemlich hart, ich lag viel im Bett und habe mich erholt. Dann sieht alles etwas düster aus.»

«Aber in der zweiten Woche ging es dann voran und ich begann, mich viel besser zu fühlen. Ich bin deshalb zuversichtlich, dass ich morgen ins Auto steigen und eine gute Leistung abliefern kann», fügte der Madrilene an, der auch betonte: «Das ist in erster Linie ist wegen der Fortschritte möglich, die die Medizin in den letzten 20, 30 Jahren gemacht hat.»

«Als mein Vater operiert wurde, musste er noch aufgeschnitten werden. Aber mittlerweile kann man eine Laparoskopie durchführen, bei der man nur drei kleine Hautschnitte vornimmt», weiss der aktuelle WM-Sechste. «Das beschleunigt den Genesungsprozess um das Zwei- oder gar Dreifache.»

Allerdings wird er mit einem Handicap antreten, wie Sainz selbst betont: «Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, denn das würde bedeuten, dass ich die letzten 10 Tage trainiert und Zeit im Simulator verbracht habe. Und das habe ich nicht, stattdessen habe ich mich einfach auf den Genesungsprozess konzentriert. Ich bin aber zuversichtlich, dass ich fit genug bin, um ein Rennen zu fahren.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0