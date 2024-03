Nico Hülkenberg: «Das war einfach hartes Racing»

In Saudi-Arabien konnte Nico Hülkenberg einen WM-Punkt einfahren, weil sein Teamkollege Kevin Magnussen Schützenhilfe leistete. Dafür wurde der Däne kritisiert – zu Unrecht, wie der Deutsche findet.

Dass Nico Hülkenberg im jüngsten Formel-1-Rennen auf dem Jeddah Corniche Circuit die Ziellinie als Zehnter kreuzen konnte, hat der Haas-Pilot zu grossen Teilen seinem Teamkollegen Kevin Magnussen zu verdanken. Der Däne kassierte zwei 10-Sekunden-Strafen und spielte danach den Bremsklotz für die direkten Gegner seines Stallgefährten, der dadurch seinen letzten Stopp absolvieren und dennoch einen Top-10-Platz erobern konnte.

Nicht alle freuten sich über die Schützenhilfe, die Magnussen für den Deutschen leistete, einige Konkurrenten ärgerten sich über die Fahrweise des Haas-Routiniers, der die Strecke verliess, um an Yuki Tsunoda vorbeizukommen, bevor er diesen und dessen Hintermänner einbremste. Dafür kassierte er die zweite 10-sec-Strafe, die erste bekam er für eine Kollision mit Alex Albon.

Hülkenberg erklärte im Fahrerlager von Melbourne rückblickend: «Ich denke, das war einfach hartes Racing am Limit. Aber er hat nichts falsch gemacht. Er hat einen grossartigen Job gemacht und sich gegen alle Hintermänner verteidigt und damit gezeigt, dass er ein grossartiger Teamplayer ist.»

«Und wir haben in der ersten Runde einige Ausritte gesehen. Klar, die erste Runde ist immer speziell, aber wir haben das schon oft in diesem Rennen erlebt, dass Leute neben die Bahn fuhren und die Position nicht zurückgegeben haben. So etwas passiert schnell. Ich denke auch, dass die Strafen ziemlich hart waren», betonte der 36-Jährige.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0