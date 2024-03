Max Verstappen: «Musst dich zum Schlafen zwingen»

Max Verstappen bleibt trotz seiner beiden Siege in Bahrain und Saudi-Arabien vorsichtig, wenn es um seine Siegchancen in Melbourne geht

Obwohl Formel-1-Champion Max Verstappen die ersten beiden Rennen des Jahres für sich entschieden hat, bleibt er bei seiner Erfolgsprognose für das dritte Kräftemessen in Melbourne vorsichtig.

In Australien kann Max Verstappen einen neuen Rekord aufstellen, den in den 73 WM-Jahren der Königsklasse noch kein Fahrer geschafft hat: Der Niederländer aus dem Red Bull Racing-Team kann zum zweiten Mal in den vergangenen zwölf Monaten zehn GP-Siege in Folge feiern. Die Chancen stehen gut, schliesslich konnte der 26-Jährige die ersten beiden Saisonläufe in Bahrain und Saudi-Arabien für sich entscheiden.

Auf die Frage nach seinen Erfolgsaussichten bleibt Verstappen dennoch bescheiden. Er erklärt im Fahrerlager von Melbourne: «Ich weiss nicht, das Feeling ist immer etwas anders, aber natürlich hoffe ich auch hier auf ein starkes Wochenende. Das Auto ist gut, aber wie immer wird es auch darum gehen, es möglichst optimal auf die Strecke abzustimmen und das richtige Vertrauen am Steuer zu finden.»

«Wenn alles stimmt, können wir sicherlich ein gutes Wochenende erleben», räumt der dreifache Champion dann doch ein, betont aber auch auf die entsprechende Frage: «Jedes Auto, das man am Limit bewegt, ist knifflig. Du versuchst immer, die Grenzen auszuloten. Aber natürlich lässt es sich mit diesem Auto auch gut arbeiten.»

Und wie geht der WM-Leader mit dem Jetlag in Australien um? «Bis jetzt war es ganz okay, ich habe genug geschlafen. Ich kam am Dienstag in der Nacht an und natürlich hätte ich früher anreisen können, aber ich habe das Gefühl, dass dies beim Jetlag nicht wirklich hilft. Natürlich ist das nie ideal, du versuchst einfach, dich zur richtigen Zeit zum Schlafen zu zwingen.» Und auch fürs Wachbleiben hat der Weltmeister ein einfaches Rezept: «Ich habe meine Gaming-Ausrüstung dabei, wenn ich also müde werde, kann ich mich zum Fahren zwingen.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0