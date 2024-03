Lewis Hamilton (Mercedes): «Keine böse Schwester»

​Nach dem Grand Prix von Saudi-Arabien wirkte Lewis Hamilton niedergeschlagen, fast schon resigniert, auf die Schwächen des 2024er Mercedes angesprochen. In Australien klingt er trotzig-entschlossen.

Lewis Hamilton ist vor dem dritten Formel-1-WM-Lauf in Australien lediglich WM-Neunter. Als Siebter in Bahrain und Neunter in Saudi-Arabien beträgt seine Punktebeute kümmerliche acht Zähler, noch nie in seiner Formel-1-Karriere stand er nach zwei Rennen mit einer bescheideneren Zwischenbilanz da.

Am Roten Meer wirkte der siebenfache F1-Weltmeister kleinlaut, beinahe schon resigniert, als er sagte: «Der Wagen ist gut in langsamen Kurven und anständig in mittelschnellen. Aber in den schnellen Kurven liegen wir um Meilen hinten. Es kam mir vor, als würde ich in einer anderen Kategorie fahren, gemessen an den direkten Rivalen. Das ist ein Frust, nun drei Jahre lang in der fast gleichen Lage zu sein. Aber wir können nur fleißig weiterarbeiten. Wir haben Fortschritte erzielt, aber die sind nicht groß genug.»

Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin sprach in der Nachbetrachtung des Rennens von Jeddah von «fundamentalen Schwierigkeiten, deren wir auf die Schliche kommen müssen».

Also hat Mercedes auch 2024 ein Auto gebaut wie die früheren Rennwagen, die teilweise von Teamchef Toto Wolff als Diven bezeichnet wurden?

Im Fahrerlager des Albert Park Circuit von Melbourne gibt sich Hamilton trotzig-entschlossen: «Nein, das ist keine böse Schwester der Vorgängermodelle. Ich glaube, wir haben ein wirklich gutes Auto mit viel Potenzial. Wir haben einfach in Sachen Abstimmung bislang nicht das Beste aus dem Fahrzeug holen können.»



«Natürlich sind wir mit den Ergebnissen in den ersten zwei Rennen nicht zufrieden. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir erheblich mehr erreichen können. Daher liegt unsere ganze Konzentration nun darauf, dass wir den Wagen besser verstehen. Wir hoffen, dass wir dabei an diesem Wochenende hier in Australien einen stattlichen Schritt nach vorne machen.»



«Ich weiß, wie viel Arbeit im Hintergrund läuft. Ich bin guter Dinge für die kommenden Tage. Auch wenn es an den ersten zwei Wochenenden nicht so gut gelaufen ist.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe



WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0