Australien-Quali im Live-Ticker: Früh aufstehen!

​Für das Abschlusstraining zum Traditions-GP von Australien gilt: Früh aufstehen! Die Quali beginnt um 6.00 Uhr europäischer Zeit, alles deutet auf ein Duell zwischen Ferrari und Max Verstappen hin.

Nach dem zweiten freien Training im Albert-Park von Melbourne bleibt der Eindruck: Wer hier 2024 auf Pole-Position stehen will, muss in einem Ferrari sitzen oder Max Verstappen heißen – Champion Verstappen beendete die zweiten 60 Trainingsminuten als Fleisch im Ferrari-Sandwich des Schnellsten Charles Leclerc und des Drittplatzierten Carlos Sainz.

Wie wichtig ist der beste Startplatz für einen Sieg auf dem Albert Park Circuit von Melbourne? Ein Blick in die Statistik zeigt – von 2010 bis 2019 fuhr der spätere Sieger nur zwei Mal von der Pole-Position los, 2011 gewann Sebastian Vettel (Red Bull Racing) vom ersten Startplatz aus, 2015 gelang das Lewis Hamilton im Mercedes.

Nach der Geißel Corona hatte zwei Mal der Mann von Pole die Nase vorn – 2022 war es Charles Leclerc, 2023 war es Max Verstappen.

In 11 von bislang 26 Melbourne-GP startete der Sieger von der Pole.



In 17 von 26 Melbourne-GP ging der Sieger aus der ersten Startreihe ins Rennen.



Wie sich das 2024 entwickelt, erleben Sie in unserem Live-Ticker ab ungefähr 5.45 Uhr bei SPEEDWEEK.com am Morgen des 23. März. Zudem haben wir für Sie die wichtigsten Sendetermine im Fernsehen zusammengefasst.





2. Training, Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,277 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,658

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,707

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,822

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,912

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,951

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,077

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,090

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,155

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,188

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,421

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,534

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,578

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,585

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,691

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:18,702

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,705

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,834

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,275

Nicht im Einsatz: Alex Albon (T), Williams





1. Training, Australien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,564 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,582

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,597

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,599

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,621

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,642

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,667

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,686

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,771

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,918

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:19,274

12. Alex Albon (T), Williams, 1:19,443

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,489

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,519

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,561

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,604

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,622

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,716

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,989

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:20,014





Australien-GP im Fernsehen

Samstag, 23. März

00.30 Sky Sports F1: GP Australien 1988 in Adelaide

02.15 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Drittes Training

02.15 ServusTV: Beginn Berichterstattung Drittes Training

02.30 Drittes Training

04.00 Sky Sports F1: Inside Story – Drama Down Under

05.15 Sky Sports F1: GP Confidential

05.30 ServusTV: Beginn Berichterstattung Qualifying

05.45 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Qualifying

05.55 SRF zwei: Beginn Berichterstattung Qualifying

06.00 Qualifying

07.00 ServusTV: Analyse Qualifying

07.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Qualifying

08.00 Sky Sports F1: Legends of F1 – Ayrton Senna

09.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

10.30 Sky Sports F1: Top 10 Onboards – GP Bahrain 2024

10.45 Sky Sports F1: Top 10 Onboards – GP Saudi-Arabien 2024

11.30 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

12.45 ServusTV: Qualifying Wiederholung

13.00 Sky Sports F1: GP Confidential

14.30 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

15.45 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

17.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Qualifying Wiederholung

20.00 Sky Sports F1: Qualifying Wiederholung

21.30 Sky Sports F1: Rennen kompakt – GP Bahrain 2024

22.00 Sky Sports F1: Qualifying kompakt

22.15 Sky Sports F1: GP Confidential



Sonntag, 24. März

00.05 Sky Sports F1: Top 10 Onboards – GP Bahrain 2024

00.20 Sky Sports F1: Top 10 Onboards – GP Saudi-Arabien 2024

02.50 Sky Sports F1: Lewis Hamilton – The Lie Detector Test

03.35 ServusTV: Vorberichte zum Rennen

04.00 Sky Sports F1: Vorberichte zum Rennen

04.45 SRF zwei: Beginn Berichterstattung Rennen

04.55 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Rennen

04.55 ServusTV: Beginn Berichterstattung Rennen

05.00 Großer Preis von Australien

06.40 ServusTV: Analysen und Interviews

06.45 Sky Sports F1: Analysen und Interviews

07.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Rennen

08.00 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

08.30 Sky Sports F1: DiscoveRED – Scuderia Ferrari

08.45 Sky Sports F1: DiscoveRED – Scuderia Ferrari

09.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

11.00 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

11.30 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

12.25 ORF 1: Rennen Wiederholung

13.30 Sky Sports F1: DiscoveRED – Scuderia Ferrari

13.35 Sky Sports F1: Top 10 Moments of Brilliance – Fernando Alonso

14.00 Sky Sports F1: Vorberichte Rennen Wiederholung

14.05 ORF 1: Motorhome

14.55 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

15.00 ORF 1: Max Verstappen – Anatomie eines Champions, Teil 1

15.45 ORF 1: Max Verstappen – Anatomie eines Champions, Teil 2

16.30 ORF 1: Max Verstappen – Anatomie eines Champions, Teil 3

16.45 Sky Sports F1: Analysen und Interviews Wiederholung

20.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung