Max Verstappen (Red Bull Racing/2.): «Chaotisch»

​Am Trainingsfreitag von Australien erhärtet sich der Eindruck, den wir in Bahrain und Saudi-Arabien erhalten hatten – Ferrari ist auf eine Runde sauschnell, in Melbourne mit Charles Leclerc vor Max Verstappen.

Anderes Land, ähnliches Bild: Auf eine schnelle Runde zeigt der Ferrari von Charles Leclerc und Carlos Sainz auch in Australien tollen Speed – der Monegasse Leclerc hat im zweiten Training die schnellste Runde gefahren, vor Formel-1-Champion Max Verstappen. Ferrari gegen Red Bull Racing, so wie in Bahrain und Saudi-Arabien.

Red Bull Racing-Star Verstappen sagt zu seinen 120 Trainingsminuten des 22. März: «Leider ist das heute alles ein wenig chaotisch gewesen, weil das erste Training nicht sauber lief. Ich war ein wenig neben die Bahn geraten, dabei habe ich den Unterboden meines Autos beschädigt, und auch das Chassis hat etwas abbekommen.»

«Aus diesem Grund hat es ein wenig länger gedauert, bis ich ins zweite Training eingreifen konnte. Danach konnten wir das geplante Programm mehr oder weniger reibungslos abspulen.»



«Das Einzige, was ich bedauere – ich hätte gerne längere Dauerläufe gefahren, aber so ist das nun mal, wenn du in einem zweiten Training zwanzig Minuten verlierst.»



«Ferrari ist weiterhin schnell, wir müssen noch einige Dinge verbessern, aber es gibt nichts Besorgniserregendes. Es geht nur darum, die Abstimmung zu verfeinern.»





2. Training, Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,277 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,658

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,707

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,822

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,912

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,951

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,077

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,090

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,155

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,188

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,421

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,534

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,578

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,585

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,691

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:18,702

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,705

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,834

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,275

Nicht im Einsatz: Alex Albon (T), Williams





1. Training, Australien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,564 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,582

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,597

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,599

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,621

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,642

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,667

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,686

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,771

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,918

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:19,274

12. Alex Albon (T), Williams, 1:19,443

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,489

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,519

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,561

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,604

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,622

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,716

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,989

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:20,014