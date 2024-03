Charles Leclerc (1.): «Das wird das Wichtigste sein»

Ferrari-Star Charles Leclerc drehte am Trainingsfreitag zum Australien-GP die schnellste Runde des Tages und war entsprechend zufrieden mit dem Auftakt ins Wochenende. Auch sein Teamkollege Carlos Sainz war glücklich.

Das Ferrari-Team rückte zum Start ins Melbourne-Wochenende wieder in bekannter Besetzung aus: Neben Charles Leclerc war Carlos Sainz im Einsatz, der am Wochenende in Jeddah noch eine Blinddarm-OP hatte über sich ergehen lassen müssen. Der Spanier, der wegen des Eingriffs auf die übliche Vorbereitung aufs Wochenende verzichtet hatte, schlug sich tapfer.

Die erste Session beendete er auf dem achten Platz der Zeitenliste, im zweiten Training war er dann der Drittschnellste. Noch flotter war sein Stallgefährte unterwegs, der erst den vierten Platz belegte und am Ende des Tages die schnellste Runde des Tages bejubeln durfte. Der fünffache GP-Sieger aus Monte Carlo freute sich: «Das war ein guter erster Tag, alles fühlte sich von Anfang an gut an.»

Der 26-jährige Ferrari-Star weiss: «Am Samstag wird es das Wichtigste sein, die Entwicklung der Streckenverhältnisse richtig einzuschätzen. Wir werden uns darauf konzentrieren, die Fahrzeug-Balance weiter zu verbessern, um vor dem Qualifying noch einen Schritt nach vorne zu machen. Derzeit sieht es ganz gut aus, aber wir müssen abwarten und schauen, wie sich die Situation entwickelt. Ich erwarte, dass das Feld enger beieinander liegen wird.»

Auch Sainz war mit seinem Strecken-Comeback zufrieden: «Die letzten Wochen waren hart und ich bin ehrlich gesagt sehr glücklich darüber, dass ich mich in beiden Sessions ziemlich wohl gefühlt habe. Ich werde weiterhin einen Schritt nach dem anderen machen, um sicherzustellen, dass ich in bestmöglicher Form zum Qualifying und Rennen antreten werde. Ich bin zuversichtlich, dass es schon morgen besser laufen wird, und das Auto funktioniert hier ganz generell gut.»

2. Training, Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,277 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,658

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,707

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,822

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,912

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,951

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,077

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,090

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,155

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,188

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,421

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,534

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,578

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,585

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,691

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:18,702

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,705

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,834

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,275

Nicht im Einsatz: Alex Albon (T), Williams





1. Training, Australien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,564 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,582

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,597

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,599

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,621

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,642

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,667

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,686

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,771

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,918

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:19,274

12. Alex Albon (T), Williams, 1:19,443

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,489

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,519

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,561

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,604

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,622

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,716

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,989

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:20,014