McLaren: Weichen für die Zukunft sind gestellt

Zak Brown bleibt noch eine ganze Weile an Bord von McLaren

Das McLaren-Team hat mit Zak Brown ein prominentes Aushängeschild an der Spitze. Der amerikanische Manager wird auch in Zukunft das Zepter beim Traditionsrennstall aus Woking schwingen. Er bleibt bis 2030 an Bord.

Als Zak Brown am 21. November 2016 zu McLaren stiess, übernahm der Manager aus den USA die Rolle des Direktors der McLaren Technology Group. Der 52-jährige Marketing-Profi hatte im Rahmen seiner Arbeit für das von ihm gegründete Sportmarketing-Unternehmen «Just Marketing» Johnnie Walker, GSK, Hilton, Lenovo, Chandon und NTT als Sponsoren für das Traditionsteam aus Woking vermittelt.

Im April 2018 übernahm er die Rolle des CEO des britischen Sportwagenbauers, der seit den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts in der Formel 1 antritt. Im ersten Jahr mit Brown als CEO belegte der Rennstall den sechsten Platz in der Konstrukteurswertung, ein Jahr später durfte die Mannschaft den vierten Gesamtrang bejubeln und 2020 beendete sie die WM auf dem dritten Platz in der WM-Tabelle der Konstrukteure.

Brown machte sich daran, die kommerzielle und sportliche Entwicklung der Marke voranzutreiben und 2021 durfte der Rennstall mit Daniel ricciardo in Monza den bisher einzigen Sieg unter der Leitung des ehemaligen Rennfahrers feiern.

Der ehrgeizige Kalifornier will auch weitere Erfolge mit McLaren feiern, und dazu bleibt ihm auch genügend Zeit, denn er hat seinen Vertrag bis 2030 verlängert. «Ich freue mich sehr, McLaren Racing weiter zu leiten und dabei Teil eines so geschichtsträchtigen Teams zu sein. Es ist ein Privileg, zusammen mit den talentierten Männern und Frauen in den verschiedenen Racing-Abteilungen zu arbeiten und zusammen werden wir weiterhin die Grenzen des Motorsports ausloten und versuchen, Höchstleistungen auf und neben der Strecke zu erzielen», sagt Brown zu seiner Weiterverpflichtung.

Paul Walsh, Vorstandsvorsitzender der McLaren-Gruppe, sagt zur Vertragsverlängerung: «Zak hat ausserordentliche Führungsqualitäten an den Tag gelegt und eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von McLaren Racing eingenommen. Seine Weiterverpflichtung beweist, wie viel Vertrauen wir in seine Fähigkeit stecken, das Team in den kommenden Jahren zu noch mehr Erfolgen zu führen.»

2. Training, Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,277 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:17,658

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,707

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,822

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,912

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,951

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,077

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,090

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,155

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,188

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,421

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,534

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,578

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,585

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,691

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:18,702

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,705

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,834

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,275

Nicht im Einsatz: Alex Albon (T), Williams





1. Training, Australien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,564 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,582

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,597

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:18,599

05. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:18,621

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,642

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:18,667

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,686

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,771

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,918

11. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:19,274

12. Alex Albon (T), Williams, 1:19,443

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:19,489

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,519

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:19,561

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:19,604

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,622

18. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,716

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,989

20. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:20,014