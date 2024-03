Williams: Auch in Japan ohne Ersatz-Chassis

Das Williams-Team kann nach dem schrottreichen Auftakt ins Australien-Wochenende nur ein Auto ins Rennen schicken. Auch beim nächsten Rennen in Japan wird das Team kein drittes Chassis dabei haben.

Damit hatte Williams nicht gerechnet: Alex Albon produzierte im ersten freien Training in Melbourne einen so heftigen Crash, dass dabei das Monocoque wurde. Und weil der Rennstall aus Grove kein Ersatz-Chassis dabei hat, kann er nur mit einem Auto am dritten Qualifying und Rennen der Saison teilnehmen. Um die Chance auf Punkte zu vergrössern, wird Albon diesen steuern. Logan Sargeant muss dem Londoner das Steuer seines Dienstwagens überlassen.

Das stark beschädigte Auto von Albon ist bereits auf dem Weg nach Grossbritannien, um dort im Werk repariert zu werden. Die umfangreichen Arbeiten, die nötig sind, sorgen dafür, dass die Arbeit am dritten Monocoque nicht rechtzeitig zum nächsten Rennwochenende in Japan beendet werden können. Somit wird Williams auch in Suzuka nur mit zwei Chassis auskommen müssen.

Der Crash von Albon beeinflusst auch die Upgrade-Pläne der Engländer. Vowles erklärte im Fahrerlager am Albert Park Circuit: «Wir haben einige Updates und andere Teile geplant, aber ich muss nun alle Arbeitskräfte dafür einsetzen, um das Chassis zu reparieren.»

Und der Ingenieur bestätigte: «Wir werden sicherlich zwei Chassis in Japan haben, aber ich denke nicht, dass die Zeit reichen wird, um noch ein drittes zu produzieren, denn wir haben nun alle Hände voll zu tun, um die Reparaturen vorzunehmen.»

3. Training, Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,714 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,734

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:16,791

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,806

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,886

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,997

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,014

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:17,087

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,341

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,490

11. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:17,673

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,752

13. Alex Albon (T), Williams, 1:17,759

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:17,876

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,920

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:17,941

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,961

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:17,963

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,390

Nicht im Einsatz: 13. Logan Sargeant (USA), Williams