Nico Hülkenberg (16.): «Keine saubere Runde»

Haas-Pilot Nico Hülkenberg kam im Abschlusstraining zum Rennen in Australien nicht über das erste Qualifying-Segment hinaus. Der Deutsche weiss: Ihn erwartet kein einfaches Rennen.

Nachdem Nico Hülkenberg in Saudi-Arabien dank einer cleveren Strategie und viel Schützenhilfe von seinem Stallgefährten Kevin Magnussen den ersten WM-Punkt in diesem Jahr eingefahren hatte, warnte er: «Im vergangenen Jahr wurde Kevin in Jeddah auch Zehnter, und ich habe in Melbourne gepunktet. Doch dann hat sich die Saison komplett gedreht.»

Die Ausgangslage in Australien ist nicht einfach, Hülkenberg muss von Startplatz 16 ins dritte Kräftemessen des Jahres steigen. «Das war nicht ideal, es muss schon viel passieren, damit wir es wieder in die Punkte schaffen.» Und er erklärte: «Wir werden diesmal ein anderes Bild sehen als im Vorjahr, da wir nun die weiche Mischung hier haben. Da könnte sich noch was ergeben.»

Und der 36-Jährige betonte: «Ich bin beim Rennen eigentlich einen Ticken optimistischer als beim Tempo auf einer Runde. Und ich hatte auch einfach kein gutes Abschlusstraining. Beim ersten Versuch wurde ich von Sergio Pérez aufgehalten, und die zweite Runde war einfach nicht sauber genug, ich habe in der neunten Kurve viel Zeit liegen lassen. Insgesamt waren wir aus eigener Kraft auch nicht schnell genug, um uns in die Top-10 zu drücken.»

Hülkenberg weiss: «Auf den harten Reifen wird es schwierig. Die anderen um uns herum haben ein ähnliches Tempo, der Kampf wird also nicht einfach werden. Aber mit dem Graining, das wir in den Trainings gesehen haben, wird es vielleicht noch mal spannend. Und es kann vielleicht noch was passieren.»

Qualifying, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,915 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:16,185

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:16,274 *

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,315

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,435

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,572

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,724

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,788

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,072

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,552

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,960

12. Alex Albon (T), Williams, 1:17,167

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,340

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,427

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,697

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,976

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,982

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,085

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,188

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon, kein Ersatz-Chassis in Australien)

* erhält fürs Rennen eine Strafe von drei Rängen zurück in der Startaufstellung, wegen Blockierens von Nico Hülkenberg