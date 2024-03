Daniel Ricciardo: «Hätte es fast wieder vergessen»

Daniel Ricciardo war nach dem Qualifying in Australien nicht in bester Stimmung

Im Heimrennen wird Daniel Ricciardo kein leichtes Spiel haben: Im Qualifying zum Australien-GP musste er eine bittere Pille schlucken. Der Racing Bulls-Pilot muss von Startplatz 18 in den dritten Saisonlauf starten.

Der Jubel auf den Zuschauerrängen am Albert Park Circuit war gross, als Daniel Ricciardo zum Ende des ersten Qualifying-Segments eine Runde drehte, die fürs Weiterkommen gereicht hätte. Doch weil der Australier neben die Piste geriet, wurde ihm die Zeit wieder gestrichen – damit fiel er auf Position 18 zurück und gehörte somit zur ersten Verlierergruppe.

«Ich wusste, dass ich in der vierten Kurve ins Rutschen geriet und ich kämpfte, um das Auto am Limit zu bewegen. Ich realisierte auch, dass ich am Kurvenausgang etwas weiter auf die Randsteine fuhr als sonst, aber ich war mir nicht sicher, ob ich neben der Strecke war oder ob es noch reichte. Ich hätte es fast wieder vergessen, doch dann kam ich in die Box und mir wurde gesagt, dass die Zeit wieder gestrichen wurde», erklärte der achtfache GP-Sieger nach dem frühen Aus sichtlich enttäuscht.

«Das Team hat seit dem Rennen in Saudi-Arabien viel Aufwand betrieben und auch ein paar neue Teile ans Auto gebracht, und alles sah auch ein bisschen besser aus», fügte der 34-Jährige seufzend an. «Als ich über die Linie kam, hatte ich das Gefühl, alles herausgeholt zu haben. Ich war zufrieden mit der Runde, aber ich war etwas skeptisch, was die Stoppuhr zeigen würde, denn der Umlauf war immer noch nicht schnell», schilderte er daraufhin.

«Wir haben uns das ganze Wochenende hindurch schon schwer getan, aber es gab kein spezifisches Problem. Ich fühle mich wohl im Auto, und bin sowohl mit der Balance als auch mit den Bremsen zufrieden, und deshalb schmerzt diese Startposition noch mehr. Uns erwartet nun ein langes Rennen, bei dem wir wahrscheinlich zwei Stopps einlegen werden, vielleicht ergeben sich dadurch ein paar Chancen», hofft Ricciardo, und fügte an: «Ich habe das Gefühl, dass ich meinem Ärger nun Luft machen muss, vielleicht wird etwas zu Bruch gehen und ich werde mich dann besser fühlen.»

Qualifying, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,915 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:16,185

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:16,274 *

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,315

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,435

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,572

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,724

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,788

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,072

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,552

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,960

12. Alex Albon (T), Williams, 1:17,167

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,340

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,427

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,697

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,976

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,982

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,085

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,188

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon, kein Ersatz-Chassis in Australien)

* erhält fürs Rennen eine Strafe von drei Rängen zurück in der Startaufstellung, wegen Blockierens von Nico Hülkenberg