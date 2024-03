Live-Ticker Australien-GP: Wer stoppt Verstappen?

Wer wird in Australien die Nase vorn haben? Red Bull Racing oder Ferrari?

​Max Verstappen hat sich für den Australien-GP den besten Startplatz gesichert und jagt seinen zehnten Grand-Prix-Sieg in Folge. Hat Ferrari genügend Speed, um den dreifachen Formel-1-Champion aufzuhalten?

Als es drauf ankam, hatte Max Verstappen seinen gewohnten Speed endlich gefunden: Nach Schwierigkeiten mit der Abstimmung passte im dritten Quali-Segment alles – 35. Formel-1-Pole Position für den 26-jährigen Niederländer.

Aus den vergangenen 18 Poles hat Verstappen jedes Mal einen Sieg gemacht, und das visiert er auch am 24. März an. Zudem kann er seinen zehnten Grand Prix hintereinander gewinnen.

Klar will Carlos Sainz das ändern: Der Ferrari-Fahrer hat einen starken zweiten Startplatz erkämpft und strebt seinen dritten Volltreffer in der Königsklasse an.

Wie sich das alles entwickelt, darüber halten wir Sie morgen früh mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Ab ungefähr 4.30 Uhr können Sie bei uns alle wichtigen Momente mitverfolgen.



Natürlich finden Sie hier auch, was die TV-Kollegen bieten.





Australien-GP im Fernsehen

Sonntag, 24. März

00.05 Sky Sports F1: Top 10 Onboards – GP Bahrain 2024

00.20 Sky Sports F1: Top 10 Onboards – GP Saudi-Arabien 2024

02.50 Sky Sports F1: Lewis Hamilton – The Lie Detector Test

03.35 ServusTV: Vorberichte zum Rennen

04.00 Sky Sports F1: Vorberichte zum Rennen

04.45 SRF zwei: Beginn Berichterstattung Rennen

04.55 Sky Sports F1: Beginn Berichterstattung Rennen

04.55 ServusTV: Beginn Berichterstattung Rennen

05.00 Großer Preis von Australien

06.40 ServusTV: Analysen und Interviews

06.45 Sky Sports F1: Analysen und Interviews

07.30 Sky Sports F1: Pressekonferenz Rennen

08.00 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

08.30 Sky Sports F1: DiscoveRED – Scuderia Ferrari

08.45 Sky Sports F1: DiscoveRED – Scuderia Ferrari

09.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

11.00 Sky Sports F1: Ted’s Notebook

11.30 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

12.25 ORF 1: Rennen Wiederholung

13.30 Sky Sports F1: DiscoveRED – Scuderia Ferrari

13.35 Sky Sports F1: Top 10 Moments of Brilliance – Fernando Alonso

14.00 Sky Sports F1: Vorberichte Rennen Wiederholung

14.05 ORF 1: Motorhome

14.55 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung

15.00 ORF 1: Max Verstappen – Anatomie eines Champions, Teil 1

15.45 ORF 1: Max Verstappen – Anatomie eines Champions, Teil 2

16.30 ORF 1: Max Verstappen – Anatomie eines Champions, Teil 3

16.45 Sky Sports F1: Analysen und Interviews Wiederholung

20.00 Sky Sports F1: Rennen Wiederholung





Qualifying, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,915 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:16,185

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:16,274 *

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,315

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,435

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,572

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,724

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,788

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,072

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,552

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,960

12. Alex Albon (T), Williams, 1:17,167

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:17,340

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,427

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,697

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,976

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,982

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,085

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,188

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon, kein Ersatz-Chassis in Australien)

* erhält fürs Rennen eine Strafe von drei Rängen zurück in der Startaufstellung, wegen Blockierens von Nico Hülkenberg