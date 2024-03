Melbourne: So starten die Formel-1-Stars ins Rennen

Sergio Pérez wird das Rennen in Australien von Startplatz 6 in Angriff nehmen müssen

Die Startaufstellung zum GP auf dem Albert Park Circuit sieht anders aus als das Qualifying-Ergebnis, denn Sergio Pérez kassierte nach dem Qualifying eine Strafe. Auch Guanyu Zhou geht mit einer Hypothek ins Rennen.

Eigentlich wollte Sergio Pérez seinen dritten Startplatz in Melbourne nutzen, um gleich beim Losfahren an Carlos Sainz vorbeizuziehen. Der Ferrari-Star hatte sich mit einer starken Qualifying-Runde den zweiten Platz in der ersten Startreihe gesichert und damit zwischen die beiden Red Bull Racing-Piloten Max Verstappen und Pérez geschoben. Doch für den Mexikaner gab es nach der Zeitenjagd schlechte Nachrichten von der Rennleitung.

Weil er im Q1 Nico Hülkenberg im Weg war, als dieser seinen ersten schnellen Versuch unternahm, kassierte Pérez eine Strafversetzung um drei Positionen. Der sechsfache GP-Sieger muss somit von Startplatz 6 losfahren, durch die Rückversetzung des 34-Jährigen rücken Lando Norris, Charles Leclerc und Oscar Piastri um jeweils eine Position nach vorne.

Aus der Boxengasse muss Guanyu Zhou losfahren. Der Chinese aus dem Sauber-Team hatte sich im Qualifying die linke Frontflügel-Endplatte beschädigt und war nicht über den 19. und letzten Platz hinausgekommen. Weil das Team aus Hinwil keinen Ersatzflügel der gleichen Konfiguration hat, wird er eine andere Version einsetzen müssen, was die Parc-Fermé-Regeln verletzt.

Gar nicht am Start steht Logan Sargeant, der seinen Williams-Renner seinem Teamkollegen Alex Albon überlässt, um die Chance auf Punkte zu erhöhen. Albon hatte im ersten Training mit einem Crash für reichlich Schrott gesorgt, und weil der Traditionsrennstall aus Grove kein Ersatz-Chassis dabei hat, kann Williams nur mit einem Auto antreten.

So sieht die Startaufstellung für den dritten WM-Lauf des Jahres in Melbourne aus:

Startaufstellung Australien-GP

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Carlos Sainz (E), Ferrari

03. Lando Norris (GB), McLaren

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

07. George Russell (GB), Mercedes

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin

11. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

12. Alex Albon (T), Williams,

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber

14. Kevin Magnussen (DK), Haas

15. Esteban Ocon (F), Alpine

16. Nico Hülkenberg (D), Haas

17. Pierre Gasly (F), Alpine

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls

Start aus der Boxengasse: Guanyu Zhou (RCH), Sauber

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon, kein Ersatz-Chassis in Australien)