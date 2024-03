Schock für Verstappen-Fans: Max in Australien out!

​So hatten sich das die Fans von Max Verstappen beim Großen Preis von Bahrain gewiss nicht vorgestellt: Max Verstappen ist auf dem Albert Park Circuit von Melbourne bereits ausgeschieden!

Riesen-Enttäuschung für die Anhänger von Max Verstappen: Der Red Bull Racing-Star hat vorzeitig Feierabend, weil er im Qualifying zum Traditions-GP von Australien im Albert-Park von Melbourne den Wagen mit brennender Bremse rechts hinten zur Box fuhr.

Bei freundlichem Frühherbstwetter in Australien ging Max Verstappen sofort in Führung, das Feld kam heil durch die erste Kurve. Der Niederländer musste in Runde 2 die Führung nach einem Rutscher abgeben – dank des verstellbaren Heckflügels zog Ferrari-Pilot Carlos Sainz vorbei.

Der dreifache Weltmeister arbeitete sich wieder in den Windschatten des Ferrari vor, monierte aber am Funk, ein übersteuerndes Auto.

In Runde 4 begann der Wagen von Verstappen rechts hinten zu rauchen, Max wurde langsamer, erster Ausfall nach 43 Rennen, erster Ausfall seit Melbourne 2022!