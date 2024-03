Lewis Hamilton (Mercedes): So schlimm war’s noch nie 24.03.2024 - 09:11 Von Mathias Brunner

© LAT Lewis Hamilton führt die Verfolger an

​Sieber in Bahrain, Neunter in Saudi-Arabien, Motorschaden in Australien, Lewis Hamilton steht nach drei Rennen mit nur acht Punkten da und stöhnt: «Noch nie stand ich im ersten Saisonteil so schlecht da.»