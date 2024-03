Yuki Tsuonda (Racing Bulls/7.): Glück des Tüchtigen

​Der 23-jährige Japaner Yuki Tsunoda war beim Grand Prix von Australien als Achter ins Ziel gekommen, daraus wurde nach der Strafe von Fernando Alonso Rang 7 – bestes Ergebnis für Yuki seit Imola 2022.

Das hat Yuki Tsunoda prima gemacht: Platz 8 in Melbourne, als die Zielflagge fiel, später auf Rang 7 befördert, weil Fernando Alonso eine Strafe kassierte und auf Platz 8 versetzt wurde. Tsunoda Siebter, auf diesem Platz hatten wir den Racing Bulls-Fahrer letztmals vor knapp zwei Jahren erlebt, nach dem Grand Prix der Emilia-Romagna, Ende April 2022 in Imola.

Rang 7 ist für Tsunoda auch seine drittbeste Platzierung in der Königsklasse, nach Rang 4 in Abu Dhabi 2021 und Platz 6 in Ungarn 2021.

Tsunoda hat für die Racing Bulls (offiziell Visa Cash App RB) sechs wichtige Punkte im hart umkämpften Mittelfeld erobert und sein Team damit auf den sechsten Zwischenrang im Konstrukteurs-Pokal bugsiert.

Der Japaner sagt: «Endlich eine Top-Ten-Platzierung, das hat unsere Mannschaft vollauf verdient, ich könnte nicht glücklicher sein. Wir hatten das ganze Wochenende lang den Speed, um ein Wörtchen mitzureden bei der Punktevergabe, und ich bin sehr erleichtert, dass es geklappt hat.»

«Mein Auto hat sich hier in Australien von der ersten Runde an gut angefühlt. Da wusste ich – jetzt brauche ich einfach ein sauberes Rennen, und dann wird das etwas mit Punkten.»



«Gleichzeitig war das auch ein hartes Stück Arbeit, denn unsere Gegner haben im Grand Prix nochmals einen Zacken zugelegt. Wir hatten heute Glück im Unglück.» Tsunoda spricht hier den Unfall von George Russell kurz vor Schluss an und auch die Strafe von Fernando Alonso.



«Wir haben eine fehlerfreie Darbietung gezeigt, das macht Mut für die kommenden Rennen. Vor allem aber freue ich mich, wie konstant gut das Handling des Autos in allen Fahrzuständen gewesen ist. Das ist ganz anders als mit dem 2023er Modell.»



Der siebte Platz von Tsunoda bringt ihm von Teamchef Laurent Mekies ein dickes Lob ein: «Yuki hat das ganze Wochenende lang keinen Fehler gemacht. Er hat sich mit Ruhe und Entschlossenheit von Training zu Training gesteigert.»



Racing Bulls-Technikchef Jody Egginton: «An den ersten beiden GP-Wochenenden erkannten wir ermutigende Anzeichen, aber wir hatten es nicht geschafft, alle Puzzle-Teilchen an den richtigen Ort zu legen. Das ist hier in Australien anders. Yuki hat eine reife, sehr selbstsichere Darbietung gegeben.»





Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20:26,843 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,366 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,904

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +35,770

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +56,309

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:33,222

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:35,601

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:40,992*

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:44,553

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

11. Alex Albon (T), Williams, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

Out

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Motorschaden

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Bremsdefekt



*20-sec-Zeitstrafe wegen Bremsmanöver im Duell mit George Russell

Nennung zurückgezogen: Logan Sargeant (USA), Williams

(Unfall von Alex Albon im freien Training, kein Ersatz-Chassis in Australien)



WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Leclerc 47

03. Pérez 46

04. Sainz 40

05. Piastri 28

06. Norris 27

07. Russell 18

08. Alonso 16

09. Stroll 9

10. Hamilton 8

11. Tsunoda 6

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 97 Punkte

02. Ferrari 93

03. McLaren 55

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 25

06. Racing Bulls 6

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0