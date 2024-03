Sainz Sr über Jr: «Wichtig, schnell zurück zu sein»

Nur zwei Wochen nach einer Operation am Blinddarm hat Carlos Sainz Jr. im Ferrari den Grand Prix von Australien in Melbourne gewonnen. Sein Vater Carlos Sainz Sr. verrät, wie Diagnose und Operation abliefen.

Der Sieg von Carlos Sainz Jr. (29) in Australien kam in Zeiten der Dominanz von Red Bull Racing eher überraschend. Und auch aus medizinischer Perspektive war der Ferrari-Sieg ein kleines Wunder: Nur zwei Wochen zuvor war Sainz am Blinddarm operiert worden. Das Jeddah-Rennen verpasste er. Ob er in Australien wirklich wieder das komplette Rennwochenende fahren könnte, zeigte sich erst in Australien. Das Ergebnis: Und wie!

Sein Vater Carlos Sainz Sr. erzählt am Melbourne-Wochenende im Gespräch mit ServusTV von der Diagnose Blinddarmentzündung zwei Wochen zuvor in Saudi-Arabien: «Als ich vor dem Rennen in Jeddah gelandet bin, bekam ich eine Nachricht von Carlos, dass es ihm nicht gutgehe. Das war schon der dritte Tag, also war klar, dass etwas nicht in Ordnung war. Es war etwa fünf Uhr morgens. Ich bin zu seinem Hotel gefahren. Wir haben miteinander gesprochen und haben entschieden, ins Krankenhaus zu fahren.»

Dort wurde die Blinddarmentzündung diagnostiziert und Sainz Jr. direkt operiert. Die große Überraschung: Sainz war später am Tag sogar wieder an der Strecke – frisch operiert und während Ferrari-Ersatzpilot Oliver Bearman seinen Boliden über den Jeddah Corniche Circuit steuerte.

Sainz Sr.: «Die Ärzte haben ihm gesagt, dass er gehen kann. Dann hat er sich gesagt, dann kann ich auch an die Strecke gehen und das Team und Bearman unterstützen. Es war für ihn wichtig, schnell wieder zurück zu sein.»

Verrückt: Nicht die erste OP eines Sainz vor einem Rennen.

Rallye-Pilot Carlos Sainz Sr: «Ich hatte etwas Ähnliches vor einigen Jahren, ich meine das war 1985. Ich hatte meinen ersten Vertrag als Werksfahrer bei Renault unterschrieben. Meine erste Rallye mit ihnen war die wichtigste des Jahres. Zwei Tage vor der Rallye musste ich operiert werden. Damals hat das länger gedauert, ich habe fast einen Monat Erholungszeit gebraucht.»

Damals wurde noch nicht laparoskopisch, also mit einem nur winzigen Schnitt, operiert. Sainz Jr. zeigte nach dem Eingriff seine Narbe: Nur eine winzige Stelle ist zu sehen, kein kompletter Bauchschnitt. Nach zwei Wochen harten Trainings dann der Grand-Prix-Sieg in Melbourne – ein kleines Wunder!